Alquileres: los negocios familiares serían los primeros en no poder pagar

Si bien todavía no está publicado el decreto presidencial que congelará los alquileres, las medidas ya se consideran un hecho en el país. En San Juan, la Cámara Inmobiliaria le dio su aprobado y aseguran que son las correctas "dentro del contexto actual".

El decreto, que según el Presidente saldrá entre el viernes y el sábado, obligará al sector a congelar por seis meses los precios de los alquileres y los valores de las cuotas hipotecarias, así como suspender los desalojos y ejecuciones hipotecarias. Esto, para Mauricio Turell de la Cámara Inmobiliaria de san Juan, es una decisión razonable, pero no aclaró que no debe confundirse con que ya no deberán pagarse los alquileres. "Hay propietarios que viven de esto y además el Gobierno está tomando medidas para que no se corte la cadena de pagos. Rogamos que todos puedan seguir pagando", opinó.

Aun así, el el empresario dijo que tienen en claro que hay sectores que tendrán problemas graves para pagar, sobre todo los que tienen locales. "El independiente, que tiene un negocio familiar o que maneja una sola persona es el que más complicado está" aseguró. Con esto se refiere a aquellos que se dedican a rubros que no entran dentro de las excepciones planteadas por Gobierno y nombró dos que ya han empezado a reportar problemas: indumentarias e imprentas.

Para Turell este tipo de empresarios y pymes, que no cuentan con la espalda económica para no vender y tener que pagar un alquiler, serán los primeros que tendrán que sentarse con sus locatarios a negociar la situación actual. "Lo que más preocupa son los próximos meses, no el pago que tienen que hacer ahora en abril, porque la situación parece que va a extenderse", detalló.

En cuanto las viviendas familiares, el representante del sector dijo que no es un motivo principal de preocupación, ya que muchas familias todavía pueden asegurar un ingreso o sueldo mínimo y que, de todas formas, la imposibilidad de desalojo es útil para los que están en situaciones más difíciles. "Esto no quiere decir que los que tienen ahora dos o tres meses atrasados puedan especular. Si bien por lo los próximos meses no habrá desalojos, tiene mucho que ver con la conducta del que alquila lo que puedan acordar ahora cuando negocien si van a pagar en cuotas o si el locador puede darles otras opciones".