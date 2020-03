Tras la cuarentena obligatoria, así están los supermercados sanjuaninos

Luego de que el presidente Alberto Fernández anunciara la cuarentena obligatoria como medida de prevención para combatir el avance del coronavirus en el territorio nacional, el presidente de la Cámara de Supermercados de San Juan Mario Gee indicó que la actividad es normal en las grandes cadenas y que la gente no salió a comprar provisiones como lo había hecho durante los días anteriores.

"En las primeras horas del día 1 de confinamiento total, la cosa está un poco más tranquila. Los sanjuaninos no salieron a abarrotar los supermercados y por ello el desarrollo es regular por el momento", indicó. Es que cuando se preveía lo que podía suceder, más de uno se hizo de provisiones y colapsó los comercios el fin de semana último.

La imagen del último domingo, con las líneas de caja abarrotadas

Sin embargo, este viernes la concurrencia fue notoria pero no al punto de la sobrecarga. Largas filas en las afueras de los super se pudieron apreciar pues el ingreso en los locales es restringido como medida de precaución. Es así que por tandas, los consumidores tienen acceso al lugar.

Las filas en los supermercados, con el respeto de la distancia entre los consumidores

Sobre el stock de mercadería, el representante de los empresarios aseguró que no habrá problemas con ello. "Si bien el presidente dijo que no habrá un corte en la actividad, tenemos provisiones y estamos seguros de que no habrá desabastecimiento", agregó mientras que admitió el faltante de alcohol líquido y de alcohol en gel: "Esos dos productos no hay. Lavandina, sí. Tal vez no de las marcas más conocidas pero no deja de ser lavandina".