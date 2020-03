El coronavirus impactó en la Feria de Rawson: mirá cuánto subieron los precios de frutas y verduras

El impacto económico por el coronavirus se sintió este jueves bien temprano por la mañana, cuando en la Feria de Frutas y Verduras de Rawson los comerciantes que revenden la mercadería en las verdulerías de todo San Juan se toparon con la suba de precios en los productos que llegan tanto desde Mendoza como del norte del país.

Si bien llegó un cargamento con papa de la vecina provincia pese al cierre de fronteras que se implementó en ese territorio, el precio del mismo se vio afectado de la noche a la mañana. "De 450 pesos que costaba el cajón, hoy está en 600", dijeron los trabajadores del lugar quienes aseguraron que los camiones pudieron ingresar a San Juan sin problemas.

Se espera que en los próximos días, aumente el precio del huevo si no ingresa el de Mendoza

Por otra parte, la mercadería que llega del norte argentino -como los cítricos- aumentaron los costos hasta el doble. "El cajón de naranjas que costaba 200 pesos, pasó a costar 400 aproximadamente", indicaron los consumidores de primera mano que después revenden las frutas y verduras. "El pomelo llegó a los 1.000 pesos la caja, una locura", agregaron.

El cartón de huevos, que este jueves no vino de Mendoza, mostró una suba de 5 pesos y se prevé que el aumento puede ser mayor en los próximos días. "Ayer lo compré en 135 y hoy está a 140. Por la falta que hay y si no llega de Mendoza, es fijo que sube. El huevo sanjuanino va a estar más caro", advirtieron.

Los cítricos de estación, el pomelo y la naranja por la nubes

Contra las especulaciones sobre un posible cierre de la feria el próximo lunes, el presidente de la Sociedad de Chacareros Juan Carlos Giménez aseveró que no es cierto y que un lugar de expendio de alimentos como ese no puede clausurar su actividad ni cerrar sus puertas al público. "Hay que llevar tranquilidad a la población. Si bien es cierto que hay y habrá complicaciones, dadas las circunstancias, no hay que alarmar sin razón", manifestó.