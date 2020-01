Congelamiento del boleto: la Nación "invita", pero no habla de fondos

Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete Nacional, acompañó a Mario Meoni, ministro de Transporte de la Nación, en el anuncio del congelamiento del boleto del transporte público en Capital Federal y Buenos Aires para los próximos 120 días. Posteriormente, al ser consultado sobre si esta medida también se aplicará en el resto del país, Cafiero aseguró que todas las provincias y los municipios que reciben subsidios están invitados a sumarse a este medida, pero de fondos no dijo nada.

Cafiero desde un primer momento precisó que la política de revisión que están llevando "es integral. Tiene que ver con el costo por unidad de traslado por kilómetro, también la cantidad de frecuencias necesarias por cada línea".

Meoni y Cafiero, durante el anuncio del congelamiento del boleto en Capital Federal y Buenos Aires

"En cuanto a la política tarifaria hemos hablado, por supuesto, con el resto de las provincias. Obviamente, existe la autonomía de las provincias, somos un país federal y por lo tanto no podemos exigirles a las provincias que no tomen aumentos. Lo mismo con los municipios que reciben subsidios. Si estamos invitando a la misma resolución a las provincias y a los municipios, a sumarse a esta iniciativa de 120 días, que no son 120 días caprichosos, sino que tienen que ver con la etapa de revisión de la política de subsidios integrales que creemos que hay mucho por trabajar allí", agregó.

Por último, el Jefe de Gabinete Nacional afirmó: "Pensamos que a partir de esa revisión no necesariamente el aumento de tarifas va a ser lo que les dé solución a las cuestiones o a los problemas económicas de muchas empresas que hoy circulan en el área metropolitana principalmente, y el interior del país, en las grandes ciudades".