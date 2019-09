Un Nobel de economía apuntó contra el FMI y Macri por la crisis argentina 

"Llorando por Argentina" es la primera frase con la que Paul Krugman, un reconocido economista ganador de un Premio Nóbel, hizo una serie de posteos en Twitter sobre la situación actual de la Argentina, en tono crítico con el presidente Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional.

El economista, con una larga tradición crítica a la teoría neoliberal y ortodoxa, hizo una lectura desde la perspectiva que defendía el gobierno para de esa manera evidenciar cómo los libros no funcionaron para el caso argentino.

"Llorando por Argentina: estoy tratando de entender el desastre y tengo del primer paso de la historia. Según tengo entendido, cuando Macri asumió el cargo ya tenía un problema de doble déficit: presupuestario y extranjero, con un desequilibrio significativo en la cuenta corriente. La respuesta del libro de texto es la consolidación fiscal más la depreciación de la moneda, de modo que las exportaciones netas compensen la caída de la demanda interna. Pero Macri no quiso o no pudo morder la bala, no estaba dispuesto a soportar el calor de los grandes recortes presupuestarios", comienza el análisis el economista.

Krugman señaló, luego de hacer un breve repaso por la situación, que "lo que es sorprendente para aquellos de nosotros que hemos pasado mucho tiempo en tales crisis es que esto es increíblemente cercano al guión de 1998-2001: sin ley de convertibilidad, pero aún errores de política similares y habilitación similar de esos errores por parte del FMI".

"Y sí, esto hace preocuparme más por Lagarde en el BCE. Todos los involucrados realmente realmente deberían haberlo sabido mejor", finalizó.