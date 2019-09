Nueva marcha atrás: autos sin rebaja oficial

Agosto no fue un buen mes para las automotrices. Debido a la devaluación que se dio los días posteriores a las PASO, se registró una caída del 32% en los patentamientos de los autos 0 km. Es por ello que gobierno dispuso levantar el plan de descuentos que había anunciado en junio.

Arrancó septiembre y, según Ámbito Financiero, el sector se encuentra en medio de la incertidumbre. Desde la cámara que agrupa a las concesionarias dejaron trascender que el gobierno extendería la prórroga para este mes, pero por el momento las fábricas no están de acuerdo con la continuidad, debido a la deuda que tiene el Estado por el subsidio prometido desde el inicio del plan Juni0km y que ese mes significó $1.000 millones.

Si bien algunas automotrices mantendrán sus propios descuentos, al desaparecer el subsidio oficial, estos serán menores por lo que la demanda se resentirá y se avecinan meses aún más complicados.

"Si no aparece la plata, ninguna terminal va a seguir con la medida", dijeron en el rubro. El gobierno canceló la deuda del primer mes, pero sigue en rojo Juli0km y Agost0km. Según las estimaciones de las empresas, la deuda actual ronda los $1.300 millones. "La voluntad política de seguir está, pero tienen que aparecer los fondos de julio, agosto y, ahora, de septiembre. Sin esa condición, no se pueden firmar los contratos y no hay fecha para hacerlo", señalaron desde una automotriz.

No hubo comunicado oficial para la continuidad del plan y las concesionarias hoy no tendrán rebajas por parte del gobierno. La baja del 32% que sufrieron las automotrices podría haber sido aún mayor sin la ayuda oficial. Estiman que los incentivos de hasta $90.000 dados por el gobierno, en los programas Juni0km, Juli0km y Agost0km, sumaron un 20% de operaciones. En agosto, los registros fueron de 44.500 unidades, mientras que el número real de demanda estaría apenas por arriba de los 35.000 cero kilómetro.Si bien algunas automotrices mantendrán sus propios descuentos, al desaparecer el subsidio oficial, estos serán menores por lo que la demanda se resentirá y se avecinan meses aún más complicados.