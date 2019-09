¿Posible ministro de Alberto? pasó por San Juan y contó qué economía se viene 

Matías Kulfas es, de los cercanos a Alberto Fernández, el que más suena para convertirse en ministro de la cartera más caliente de todas: Economía. En el arranque de la campaña estuvo en San Juan y habló de cuáles son los planes que quieren poner en marcha si ganan las elecciones, definiendo el “Modelo F”. Adelantó que habrá dos planes económicos paralelos a partir de 2020, uno a corto plazo para contener la crisis y otro a futuro, más ambicioso, que podría significar buenas noticias para San Juan.

Para el albertista, si ganan deben empezar por contener la inflación y recuperar la capacidad económica de trabajadores y jubilados argentinos de manera paulatina. “Debemos hacer un acuerdo económico y social que permita sentar en la misma mesa a trabajadores y empresarios para empezar un camino hacia una fuerte desinflación”, explicó Kulfas. También adelantó que deberán trabajar con el FMI y los tenedores de deuda privados para renegociar los términos de la deuda argentina.

El plan del economista comienza por la mesa de discusión y un acuerdo de precios, según adelantó. Entre los objetivos está que los salarios aumenten, los precios estén contenidos y que los generadores de precios sigan manteniendo un nivel razonable de rentabilidad. A esto también le suma una “política monetaria prudente”, sobre la que no dio detalles aunque sí adelantó que está entre los grises efectivos que se encuentran entre el cepo y la liberación absoluta. Esperan que esto dé como resultado una inflación mensual del 2%, valores que según Kulfas está respaldado también por los datos históricos porque son los que tenía la economía antes de la devaluación de 2018.

En la conferencia con medios sanjuaninos no quiso dar fechas ni plazos, excepto cuando categorizó como la primera etapa crítica los tres primeros meses 2020. Kulfas fue prudente y aclaró también que “la economía argentina no está estabilizada, se logró salir de una situación crítica después de las PASO, pero sigue en tensión”. También dejó un margen a futuro y aclaró que todavía no están seguros de cuál es el escenario que dejará el gobierno de Mauricio Macri si se confirma el resultado de las primarias.

Las fichas puestas en la exportación

Mientras resuelve la coyuntura, el equipo de Fernández asegura que también buscará revolucionar el esquema económico argentino solucionado una de las variantes más conflictivas: la tendencia del país a caer en crisis cíclicas por falta de divisas. Según la tesis de Kulfas, este problema, que en Argentina significó 15 recesiones en 50 años, tiene que ver con que el país se queda sin dólares con mucha facilidad.

“Cuando Argentina crece un punto, crecen tres puntos las importaciones, si a esto se suma que tenemos una economía con rasgos bimonetarios y que hay sectores que cuando ahorran lo hacen en dólares, hay una demanda muy fuerte de divisas que hacen que cuando el país crece se va quedando rápidamente sin este combustible”, explicó el economista. La solución que propone el equipo de Fernández es duplicar las importaciones en un plazo de a 5 años, objetivo que Kulfas dijo que es difícil, pero está lejos de ser imposible.

Es en esta mirada cuando aparece la buena noticia para San Juan, ya que el economista y posible futuro ministro dijo que el camino para lograrlo está en incentivar “proyectos como Vaca Muerta, la minería, la agroindustria y algunas manufacturas y servicios”. Esto hace que las economías regionales como la de la provincia se conviertan en un punto de interés para Nación e incluso ya definió la mirada estratégica que le dan al Túnel de Agua Negra, entre otros proyectos de infraestructura. “El paso le puede dar a la economía de San Juan, pero también a las de La Rioja y Catamarca, la posibilidad de rentabilizar productos que hoy no tienen esa competitividad y darle un impulso a las exportaciones”, aseguró.

En la conferencia, que fue justo después de una reunión con varios ministros de la cartera de Sergio Uñac, Kulfas adelantó que la visión que tienen para las economías regionales es uno de los ejes de mayor importancia del plan económico. Para esto aclaró que la función del gobierno es “generar créditos accesibles para pequeños y medianos productores y garantizar infraestructura”. Esto serviría para reducir las profundas desigualdades que tienen las economías del interior del país frente a los exportadores que se encuentran cerca del puerto de Buenos Aires.