Lunes de cepo: cómo lo explican y qué opinan los economistas sanjuaninos

El domingo Hernán Lacunza anunció una medida para muchos inesperada: un cepo al dólar para empresas e instituciones y para ahorristas privados con la salvedad de que estos últimos pueden comprar hasta 10.000 dólares mensuales. Ante el cambio rotundo en la política cambiaria nacional, desde Tiempo consultamos con dos economistas para que analizaran qué significa la medida y también qué puede traer aparejado.

Fabián Saffe: "Era esto o liquidar las reservas del Central"

Para el especialista, la decisión de controlar el dólar "tiene que ver con darse cuenta de que la realidad imponía un cambio en el régimen cambiario. Era lógico que se tomara esta decisión". Para el economista, la única crítica es que deberían haber anunciado los cambios antes del miércoles, cuando el default generó ventas de las reservas e incertidumbre.

"Es una medida para prevenir la situación actual, esto podrían haberlo hecho el lunes y no se desataba la inestabilidad de la semana pasada". Uno de los factores de esta demora tendría que ver con que la gestión nacional se encuentra en plena campaña política y esto habría demorado la decisión de controlar el mercado de cambio.

En lo positivo, Saffe rescata que la letra chica del DNU es una señal al pequeño ahorrista de que no debe tener miedo a que no lo dejen extraer.

Saffe también rescató la segunda parte de la medida nacional, la exigencia de liquidar las divisas a exportadores. "Era irracional permitirles especular con lo que está pasando", opinó el sanjuanino.

Maximiliano Molina Gómez: "Es una medida necesaria que no querían tomar"

Para el licenciado en Economía, lo primero que se debe tener en cuenta es que "esta medida es totalmente opuesta a lo que a ellos les gustaría tomar, pero es la única que quedaba, después de perder 12 mil millones de reservas el mes pasado". Según Molina, con la idea de cuidar el BCRA es que sacaron esta medida "en un comunicado en domingo, lo que es rarísimo".

Además dijo que el lunes se esperaba que fuera tranquilo, pero que el martes, con la apertura de los mercados estadounidenses, era posible que aumente el riesgo país nuevamente.

El sanjuanino analizó que el alcance de la medida, diferenciada entre pequeños ahorristas y grandes capitales, permitirá controlar la fuga de capitales que sufre el país.