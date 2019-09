Durísimo cruce entre empresarios y empleados de comercio por el feriado

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre pero esta mañana hubo una reunión entre el sindicato de los empleados de comercio y los empresarios para determinar si pasaban el día para el próximo lunes 30, en la reunión también mediaba el subsecretario de trabajo Roberto Correa Esbri. Tras una serie de negociaciones, en un principio se había acordado que el 30 de septiembre los empleados no fueran a trabajar. Se eligió ese día porque es lunes y permitiría que los trabajadores tengan un fin de semana largo. Pero ahora todo quedó en veremos porque la audiencia de conciliación entre los empresarios y los empleados de comercio pasó a un cuarto intermedio para el próximo 20 de septiembre.

“No hubo acuerdo, recién salimos de la reunión con el sindicato, una reunión muy acalorada donde hubo intimidaciones y agresiones, donde casi se llega a las manos con los representantes de la Cámara de Chimbas, nosotros no vamos a cambiar el día 26, esa es nuestra posición desde la Cámara del Interior y bueno el Dr. Correa Esbry ha pasado la negociación para el día 20 para ver si hay algún acuerdo, pero no, o es el día 26 o vamos a trabajar el día 26 y el 30, los dos días vamos a abrir los comercios, o se respeta el día 26 o nos vamos a declarar en rebeldía y vamos a abrir los dos días porque la situación económica es muy angustiante y no tenemos nada que festejar” afirmó Marcelo Vargas desde la Cámara de Comercio del interior que nuclea a los departamentos alejados y varios departamentos cercanos de San Juan.

La nueva reunión quedó programada para el próximo viernes 20.

A lo que agregó que “todos tenemos personería jurídica, por eso si no llegamos a un acuerdo van a haber distintas realidades en la provincia, a nosotros el sindicato nos llamo 5 minutos antes de que empezara la reunión y esto no es así” finalizó.

Por lo tanto los empleados de comercio tendrán que esperar que sucede el próximo viernes 20 para saber si tendrán el día o no. Recordemos que desde hace un par de años, los empleados de comercio no trabajan en su día. Fue después de largas luchas de los gremios. En cada provincia, los sindicatos se sientan con los empresarios para determinar la jornada que no será laborable.