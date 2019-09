¿Cuándo estará cerrado todo el comercio sanjuanino?

El Día del Empleado de Comercio se celebra el 26 de septiembre. Con el fin de determinar el día que los trabajadores tendrán la jornada libre hubo una reunión entre el sindicato y los empresarios. Tras una serie de negociaciones, se acordó que el 30 de septiembre los empleados no irán a trabajar. Se eligió ese día porque es lunes y permitirá que los trabajadores tengan un fin de semana largo.

Desde hace un par de años, los empleados de comercio no trabajan en su día. Fue después de largas luchas de los gremios. En cada provincia, los sindicatos se sientan con los empresarios para determinar la jornada que no será laborable. El encuentro sanjuanino se realizó en la Subsecretaría de Trabajo y contó no sólo con la participación de pequeños empresarios sino también con los representantes de Falabella, Walmart, Musimundo, entre otras.

Mirna Moral, secretaria general del sindicato de Empleados de Comercio, informó que las reuniones con los empresarios fueron muy productivas y que pronto lograron un acuerdo. Al mismo tiempo, invitó a los trabajadores al festejo programado para el 29 de septiembre en el Polideportivo de Rawson.