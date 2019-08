Los rubros que paralizaron las ventas en San Juan por el impacto del dólar

La disparada del dólar y el clima de incertidumbre generalizado luego de las elecciones tuvo un fuerte coletazo en San Juan. Hay cinco rubros que han paralizado algunas de sus ventas porque los productos no tienen precio definido. Estos sectores son el inmobiliario, el de las motos, el de autos, el de la construcción y el de viajes al exterior. En distintos grados, las fuentes consultadas aseguraron que la devaluación ha impactado de lleno en la oferta que tienen disponibles. Qué dijo cada uno.

Motos y autos, los rubros más golpeados

Fernando Lucero, propietario de Motos Lucero y referente del sector, dijo que la situación que viven es desesperante. Directamente no venden motos porque las fábricas no entregan porque no tienen precios. "Son bienes que se cotizan en dólares, hay una incertidumbre generalizada. Las fábricas han cortado las entregas. Si hoy vienen a Motos Lucero no podemos vender motos. Si repuestos y asesoramiento del servicio técnico", explicó.

Julio fue un mes especial en el año, les dio a las concesionarias una especie de respiro gracias a las cuotas sin interés del Ahora 12 y 18. Este plan, anunciado por el Gobierno Nacional, subsidiaba en un 50% el costo financiero de las tarjetas, de un 25% se hacían cargo las fábricas y del 25% restante los comerciantes. "El problema que hemos tenido es que el mes pasado vendimos tres veces más que antes por las cuotas pero cuando nos llegaron las liquidaciones de las tarjetas el Gobierno Nacional no nos había subsidiado nada del costo financiero y tampoco las fábricas. Estamos complicados", añadió Lucero.

En cuanto a la venta de autos 0KM, las concesionarias no están vendiendo vehículos porque no saben cuánto terminarán costando los vehículos.

Inmobiliarias y el temor de los propietarios

Mauricio Turell, presidente de la Cámara de Inmobiliarias, dijo que hay propietarios que han frenado las ventas porque hasta que se estabilice el dólar no saben qué precio ponerle a su propiedad. "Pidieron que se suspenda el ofrecimiento de las propiedades hasta que se normalice la situación", indicó.

Como hay propietarios que decidieron paralizar las ventas, hubo algunos que continuaron. Y hubo algunos clientes aislados, que se le vencían los plazos fijos y aprovecharon para invertir en ladrillos. En los alquileres no se registraron cambios.

Paquetes de viajes al exterior, freezados

El presidente de la Cámara de Agencieros, Ariel Giménez, dijo que el mayor problema que han registrado en el sector tiene que ver con la venta de paquetes al exterior. "Los operadores mayoristas que venden paquetes al exterior no tenían precios. Si una persona viene hoy a comprar un viaje con dinero en efectivo, le tengo que cobrar un precio pero si surgen aumentos hasta que llegue al operador mayorista, se los tengo que aplicar", apuntó Giménez.

Debido a la incertidumbre generalizada, los consumidores han paralizado también las compras de paquetes para viajar dentro del país. Es que esperan una estabilización para tomar la decisión de vacacionar unos días.

Hierro, guardado

El precio del hierro, una incógnita. Debido a la imposibilidad de ponerle un precio al material de la construcción, clave en San Juan, las ferreterías dejaron de vender este material. Las más grandes continuaron haciéndolo con un incremento del 15%. Con el cemento pasa lo mismo.

Guillermo Cabrera, ferretero reconocido de San Juan, dijo que él optó por vender con aumento. "La mayoría de las fábricas suspendieron la entrega de mercadería hasta que se estabilice la situación", finalizó el empresario.