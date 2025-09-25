"¿Y la copa?": la cargada de Toledano a Marcela Podda en pleno noticiero

En cada edición de Telesol Noticias, los cruces entre Gustavo Toledano y Marcela Podda ya son casi un ritual. Boca y River los separan, pero también les regalan material para chicanearse en vivo y hacer cómplices a los televidentes. El público espera esos momentos y, esta semana, no faltó la oportunidad.
En plena mesa del noticiero, se notó que a la periodista le faltaba la copa de agua. Su compañero, fiel a su estilo, lo marcó al aire con un irónico “¿Y la copa?”, aludiendo tanto al vaso ausente como al duro traspié de River en la Libertadores.
Lejos de incomodarse, Podda redobló la apuesta y aprovechó la chicana para devolverle la gentileza a su colega xeneize, desatando carcajadas en el estudio. El cruce, breve pero picante, se sumó a la lista de momentos descontracturados que los periodistas comparten con la audiencia y que ya se volvieron parte del folklore del fútbol.
El video
