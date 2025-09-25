jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

"¿Y la copa?": la cargada de Toledano a Marcela Podda en pleno noticiero

La rivalidad futbolera entre ambos es un clásico para los televidentes. Esta vez, fue el periodista quien tuvo la chance de reírse de su compañera en vivo, aprovechando el contexto caliente tras la eliminación de River.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (16)

En cada edición de Telesol Noticias, los cruces entre Gustavo Toledano y Marcela Podda ya son casi un ritual. Boca y River los separan, pero también les regalan material para chicanearse en vivo y hacer cómplices a los televidentes. El público espera esos momentos y, esta semana, no faltó la oportunidad.

Lee además
Copa Argentina con clásico confirmado.
Confirmado

Copa Argentina: el duelo de cuartos entre River-Racing ya tiene sede y horario
san juan brillo en el torneo aniversario de saltos hipicos en mendoza
Con éxito

San Juan brilló en el Torneo Aniversario de Saltos Hípicos en Mendoza

En plena mesa del noticiero, se notó que a la periodista le faltaba la copa de agua. Su compañero, fiel a su estilo, lo marcó al aire con un irónico “¿Y la copa?”, aludiendo tanto al vaso ausente como al duro traspié de River en la Libertadores.

Lejos de incomodarse, Podda redobló la apuesta y aprovechó la chicana para devolverle la gentileza a su colega xeneize, desatando carcajadas en el estudio. El cruce, breve pero picante, se sumó a la lista de momentos descontracturados que los periodistas comparten con la audiencia y que ya se volvieron parte del folklore del fútbol.

El video

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "¿Y la copa?: la cargada de Toledano a Marcela Podda en pleno noticiero Un divertido momento se vivió en Telesol Noticias. Luego de la eliminación de River en la Libertadores, el periodista confeso hincha de Boca aprovechó que en la mesa faltaba la copa de agua de su compañera y colega y le lanzó la chicana en vivo. Video gentileza Telesol Más info en @tiempodesanjuan #cargada #river #tiempodesanjuan"
Seguí leyendo

FIFA reveló las mascotas del Mundial 2026: ¿qué te parecen?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Los Pumas, con equipo confirmado para visitar a Sudáfrica en un duelo clave en la lucha por el título

Los tres objetivos que le quedan a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

Estallaron los memes y las cargadas tras la eliminación de River en Brasil

Messi: doblete y asistencia para llevar a Inter Miami a los playoffs

¡Alegría verdão, desilusión millonaria!: River perdió con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores

¡Julianazo!: marcó un hat trick y se convirtió en el héroe del Atlético del Cholo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la temporada de ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

Te Puede Interesar

La Ruta 40 Sur, a la altura del acceso a Cochagual, en Sarmiento.
Alivio

Ruta 40 Sur: ya retomaron un tercio de los obreros despedidos en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Otra amenaza de bomba en la escuela del Valle Grande: es el segundo llamado en los últimos dos meses
Rawson

Otra amenaza de bomba en la escuela del Valle Grande: es el segundo llamado en los últimos dos meses

Imagen ilustrativa: los robos de agua de riego en los canales por parte de los productores vuelven a escena en San Juan en medio de la crisis hídrica.
Problema recurrente

Productores denuncian robo de agua en San Martín en plena crisis hídrica

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El enojo de la familia víctima del incendio en 25 de Mayo: Hay gente que se aprovecha de la desgracia
Dolor

El enojo de la familia víctima del incendio en 25 de Mayo: "Hay gente que se aprovecha de la desgracia"