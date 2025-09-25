FIFA reveló las mascotas del Mundial 2026: ¿qué te parecen?

El Mundial 2026 ya empezó a palpitarse también fuera del césped. La FIFA presentó oficialmente a las tres mascotas que acompañarán la cita: Clutch, Zayu y Maple, símbolos de los países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, respectivamente. Cada uno de estos personajes no solo tiene un diseño atractivo, sino también una historia propia y hasta un rol futbolístico asignado.

Clutch, un águila calva, será la cara de Estados Unidos. Viste la camiseta azul alternativa de la selección y fue elegido por su fuerte carga simbólica: es el ave nacional desde 2024 y figura en el Gran Sello del país desde 1782. Dentro del campo se lo define como un mediocampista con “sed insaciable de aventuras”, que recorre EE.UU. difundiendo culturas y alentando a su equipo.

Maple, el alce canadiense, lleva la camiseta roja de local y se lo retrata como arquero. Recorre las provincias y territorios, conectado con la hoja de arce, emblema del país. La FIFA lo describe como “un artista de espíritu urbano, apasionado por la música y guardameta comprometido”, dueño de atajadas memorables y un gran liderazgo.

En el caso de México, la representación recae en Zayu, un jaguar de color verde que remite tanto a la bandera nacional como al simbolismo ancestral de las culturas mayas, donde este animal encarnaba fuerza y valentía. En el juego, se lo presenta como un luchador incansable, con la garra que caracteriza a la pasión futbolera mexicana.

Con estas tres figuras, la FIFA busca reflejar la identidad cultural del primer Mundial que se disputará en tres países sede. Un torneo que será inédito no solo por contar con 48 selecciones y más sedes que nunca, sino también por todo lo que rodeará al espectáculo.

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. La competencia se disputará del 11 de junio al 19 de julio.