jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuenta regresiva

FIFA reveló las mascotas del Mundial 2026: ¿qué te parecen?

Un águila calva, un jaguar y un alce representarán a Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones de la Copa del Mundo. Cada animal tiene su propia historia y hasta posición de juego dentro de la cancha. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
FIFA reveló las mascotas del Mundial 2026: ¿qué te parecen?

El Mundial 2026 ya empezó a palpitarse también fuera del césped. La FIFA presentó oficialmente a las tres mascotas que acompañarán la cita: Clutch, Zayu y Maple, símbolos de los países anfitriones, Estados Unidos, México y Canadá, respectivamente. Cada uno de estos personajes no solo tiene un diseño atractivo, sino también una historia propia y hasta un rol futbolístico asignado.

Lee además
el equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la temporada de ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Gonzalo García, medio scrum de Los Pumas en plena acción.
Rugby Championship

Los Pumas, con equipo confirmado para visitar a Sudáfrica en un duelo clave en la lucha por el título

Clutch, un águila calva, será la cara de Estados Unidos. Viste la camiseta azul alternativa de la selección y fue elegido por su fuerte carga simbólica: es el ave nacional desde 2024 y figura en el Gran Sello del país desde 1782. Dentro del campo se lo define como un mediocampista con “sed insaciable de aventuras”, que recorre EE.UU. difundiendo culturas y alentando a su equipo.

Maple, el alce canadiense, lleva la camiseta roja de local y se lo retrata como arquero. Recorre las provincias y territorios, conectado con la hoja de arce, emblema del país. La FIFA lo describe como “un artista de espíritu urbano, apasionado por la música y guardameta comprometido”, dueño de atajadas memorables y un gran liderazgo.

Embed - FIFA World Cup on Instagram: "A goalkeeper, striker and midfielder walk onto a pitch… #WeAre26 | #FIFAWorldCup"

En el caso de México, la representación recae en Zayu, un jaguar de color verde que remite tanto a la bandera nacional como al simbolismo ancestral de las culturas mayas, donde este animal encarnaba fuerza y valentía. En el juego, se lo presenta como un luchador incansable, con la garra que caracteriza a la pasión futbolera mexicana.

Con estas tres figuras, la FIFA busca reflejar la identidad cultural del primer Mundial que se disputará en tres países sede. Un torneo que será inédito no solo por contar con 48 selecciones y más sedes que nunca, sino también por todo lo que rodeará al espectáculo.

El sorteo del Mundial 2026 se celebrará el 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D.C. La competencia se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Temas
Seguí leyendo

Los tres objetivos que le quedan a River tras la eliminación en la Copa Libertadores

Estallaron los memes y las cargadas tras la eliminación de River en Brasil

¡Alegría verdão, desilusión millonaria!: River perdió con Palmeiras y se despidió de la Copa Libertadores

¡Julianazo!: marcó un hat trick y se convirtió en el héroe del Atlético del Cholo

Dos ex verdinegros se suman al plantel de Alianza para el Regional Amateur

Bombazo: Kevin Benavides eligió al sanjuanino Lisandro Sisterna para iniciar su camino hacia su primer Dakar como piloto de autos

Besso y Bozikovich, la dupla de UPCN: la identidad del equipo Cóndor, la ansiedad por la Liga y el objetivo de ser favoritos

Miguel Ángel Russo, otra vez hospitalizado: qué le pasó

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estallaron los memes y las cargadas tras la eliminacion de river en brasil
Galería

Estallaron los memes y las cargadas tras la eliminación de River en Brasil

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

La empleada del Registro Civil y los Navarro, los principales sospechosos.
Registro Civil de Pocito

Los nombres de los 8 nuevos imputados en el caso de los falsos DNI y la trama de las estafas por $120.000.000

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres
Polémica

Procesan por falsa denuncia a la abogada que fue acusada por Eduardo Cáceres

Te Puede Interesar

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar
Lo último

El bebé que sobrevivió al incendio fatal de 25 de Mayo fue dado de alta: está a la espera de ser entregado a un familiar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta
Ciclismo

El equipo municipal que desaparece y los traspasos bombas: lo que se viene en la Temporada de Ruta

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos
Dos incorregibles

Salieron de una comisaría de Rawson y, a los minutos, volvieron a caer por robar una caja de pollos

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito
Siniestro vial

¡Tremendo! Un auto quedó destrozado tras chocar contra un colectivo en Pocito