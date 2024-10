Personaje

Vuelco, conexión desconocida con San Juan y más: el paso del hermano del "Dibu" Martínez por El Villicum

Se llama Alejandro y es un calco del arquero campeón de la Selección Argentina. Llegó a la provincia para disputar la Clase 2 del Turismo Nacional y aunque no tuvo fortuna con el auto, igual se llevó todos los flashes. "Mi hermano tenía partido con el Manchester, no me pudo ver", contó.