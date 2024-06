Viralizaron una nueva foto de Carlos Bilardo

Este viernes se difundió una foto actual de Carlos Salvador Bilardo. El técnico campeón del mundo con la Selección Argentina en México 86 fue visitado por Miguel Ángel Lemme y Ernesto Farías, dos ex futbolistas de Estudiantes. La imagen la difundió el Tecla en su Instagram. "¡Carlos querido, qué lindo volver a verte!", posteó el ex delantero, que fue dirigido por el Narigón en su última etapa en el Pincha.

Olé diálogo con Lemme. "Fuimos porque el Tecla me dijo que quería verlo. Carlos está bien, fuimos a tomar un café y nos vinimos. Charlamos un rato, cuando llegó la familia y nos fuimos. Todo esto con la autorización de Daniela (hija) y Gloria (esposa)", afirmó el ex volante de Estudiantes, que trabajó con el Doc en Sevilla, Libia, Estudiantes y la Selección en la época de Diego Maradona de entrenador.

"Hablamos poquito de cada cosa, no queríamos molestar porque yo también me tenía que volver a La Plata. Yo igual lo voy a ver todas las semanas porque lo quiero mucho. Lo voy a defender toda la vida, que nadie me toque a Carlos", le argumentó Lemme a Olé.

En 2018, Bilardo fue diagnosticado con el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa. Está asistido en forma permanente en un departamento de Caballito. Carlos, de 86 años, también recibió visitas de ex jugadores de su título en México, como Pumpido, Giusti, Garré, Ruggeri, el Checho Batista, Burruchaga y Olarticoechea.

