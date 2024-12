Video: los jugadores de San Martín hicieron el trencito al ritmo de "El Yeyo"

La caravana no se detiene para San Martín . Los festejos continuaron durante esta semana y en las últimas horas bailaron y cantaron a ritmo de “ El Yeyo ”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1867609989428248844&partner=&hide_thread=false Los jugadores de San Martín hicieron el trencito al ritmo de "El Yeyo" pic.twitter.com/CAM7fgOT8D — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 13, 2024

La fiesta en el Hilario

Ocurrió durante la noche del lunes pasado. Gritos de emoción, humo verde, fuegos artificiales y un San Martín que hacía vibrar todo el Hilario Sánchez con "el Verde se va de la B, se va porque tiene huevo y le sobra hinchada para no volver".

Después de ganarle a Gimnasia de Mendoza en el Gigante de Alberdi, el plantel sanjuanino emprendió regreso sobre las 11.30hs. Un viaje de casi 600 kilómetros para traer la copa a casa y festejarlo con su gente, como se merece. Acá en el Hilario se abrieron las puertas sobre las 19.30hs para el recibimiento, cuando en ese momento el elenco sanjuanino llegaba a cumplirle a la Difunta Correa.

imagepng.webp

El Pueblo Viejo comenzaba a poblarse de camisetas verdinegras y el 'olorcito' a fiesta empezaba a sentirse. La popular y plateas ya estaban colmadas de hinchas cuando los jugadores llegaron al estadio y la fiesta explotó cuando pisaron el campo de juego. Para sorpresa de muchos, estaba Santiago López García, el jugador que no pudo estar en la final pero que después del posteo en sus redes que el problema fue de contrato y no porque no quisiera estar. Se lo vio entre lágrimas y festejando el campeonato a la par de sus compañeros, que lo subieron a los hombros y le dieron la copa para que festejarla con los hinchas.

La frutilla del postre la puso Omega, la banda de cuarteto sanjuanina, que hizo bailar a todo el plantel y a los hinchas verdinegros. Fue fiesta. Fue carnaval. San Juan volvió a Primera después de 5 años.