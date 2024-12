Fiesta y carnaval: San Martín celebró el campeonato ante una multitud, fuegos artificiales y una inmensa nube verde

image.png

El Pueblo Viejo comenzaba a poblarse de camisetas verdinegras y el 'olorcito' a fiesta empezaba a sentirse. La popular y plateas ya estaban colmadas de hinchas cuando los jugadores llegaron al estadio y la fiesta explotó cuando pisaron el campo de juego. Para sorpresa de muchos, estaba Santiago López García, el jugador que no pudo estar en la final pero que después del posteo en sus redes que el problema fue de contrato y no porque no quisiera estar. Se lo vio entre lágrimas y festejando el campeonato a la par de sus compañeros, que lo subieron a los hombros y le dieron la copa para que festejarla con los hinchas.

image.png

Gritos de emoción, humo verde, fuegos artificiales y un San Martín que hacía vibrar todo el Hilario Sánchez con "el Verde se fue de la B, se va porque tiene huevo y le falta hinchada para no volver".

La frutilla del postre la puso Omega, la banda de cuarteto sanjuanina, que hizo bailar a todo el plantel y a los hinchas verdinegros. Fue fiesta. Fue carnaval. San Juan volvió a Primera después de 5 años.

image.png

image.png