Video impactante: así fue el choque de Tiago Palacios en una estación de servicio

Según indicaron fuentes oficiales a Infobae, Palacios fue arrestado y llevado a la Comisaría de Autopistas de la Policía de la Ciudad, en Parque Avellaneda, bajo la acusación de lesiones leves culposas y conducir bajo efectos de alcohol. Fue liberado un día después.

Luego, fue indagado vía Zoom. El futbolista de Estudiantes de La Plata se negó a declarar y, por fuera de la causa, se le decretó la inhabilitación provisoria para conducir por el término de un año, con posibilidad de extensión del plazo. Palacios deberá cumplir con algunas condiciones que le impuso el juzgado del caso: acudir a todas las citaciones de la Justicia, fijar residencia y tendrá prohibido salir del país sin previo aviso y autorización.

Desde TyC Sports aseguraron que el jugador viajará junto a resto del plantel a Bolivia para el partido que tendrá lugar este jueves contra The Strongest, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2024. En tanto, los dirigentes del club no anunciaron si realizarán sanciones futbolísticas o económicas.

El accidente ocurrió este lunes en el barrio porteño de Retiro, luego de que el joven de 23 años impactara contra el surtidor de una estación de servicio Shell -ubicada en el Paseo del Bajo y autopista Illia- a horas de la mañana. Palacios se encontraba conduciendo una camioneta Jeep Compass Limited color blanco. Según creen las autoridades, embistió primero al cartel que muestra los precios de los combustibles, y luego impactó contra un cono y uno de los surtidores. Testigos del incidente explicaron a la Policía que la mujer que se lesionó estaba intentando evitar la colisión.

El plantel de Estudiantes había llegado a Buenos Aires tras su triunfo horas antes, cerca de la medianoche del domingo pasado, en un avión privado, desde Santiago del Estero. Cerca de las 2 de la madrugada arribaron al predio de City Bell. Palacios no fue parte de los festejos ocurridos esta semana en la Municipalidad platense, donde estuvo presente el resto del plantel del club.