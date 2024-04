Victoria sufrida y con el VAR como protagonista: Racing ganó en Chile y es puntero

La Academia arrancó de la mejor manera, en solo diez minutos se puso al frente gracias al tanto de Santiago Solari después de una gran asistencia de Agustín Almendra, uno de los puntos altos en el equipo. En la primera mitad se vio lo mejor del equipo de Costas pero no lo pudo plasmar en el resultado y darle tranquilidad. En el final de la primera mitad encima un error de García Basso, que no pudo arreglar Arias, puso la igualdad transitoria. Aunque en el minuto que había adicionado el árbitro no dudó en cobrar una falta en el área contra Salas. El penal lo convirtió Maravilla Martínez.