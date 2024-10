Victoria, el hockey como legado y este nuevo desafío llamado "Leonas": "Estoy con pilas y ganas de aprender"

Mientras disfruta de sus vacaciones, difícil le resulta a Victoria Del Carril poder desconectarse del revuelo que generó su convocatoria a Las Leonas. Aunque estos días los pasa entre excursión y excursión, se las ingenia para responder a los medios sanjuaninos que están igual o más expectantes con el llamado del entrenador Fernando Ferrara. Claro que Tiempo de San Juan no fue la excepción para la joven de 22 años que marcará un hito este próximo lunes cuando se ponga la pilcha de la selección mayor de hockey sobre césped, a la que una sanjuanina no llega desde hace 20 años.

Victoria formará parte de los entrenamientos que se llevarán a cabo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), de cara al debut en la sexta temporada de FIH Pro League 2024-2025. El mismo será en Santiago del Estero del 10 al 15 de diciembre. Además del prestigioso certamen anual, el siguiente desafío será la Copa Panamericana 2025, a llevarse a cabo del 24 de julio al 3 de agosto, la cual otorga un cupo para la Copa del Mundo 2026.

Se trata de su primera convocatoria a Las Leonas, aunque desde 2001 viene siendo parte del proceso de Las Leoncitas: "Ojalá pueda estar a la altura y ojalá que pueda ser una buena experiencia. Sé que va a ser duro porque no es fácil, es una vida totalmente nueva, muy muy dedicada al hockey. Porque es viajar todas las semanas a Buenos Aires a entrenar y dedicarle mucho. Estoy con pilas y estoy con ganas para poder afrontar esta nueva etapa de cierre de año".

Victoria, quien trabaja en la empresa de su familia y además estudia Administración de Empresas, le dará a su vida un giro significativo e importante. Estará en Buenos Aires de lunes a jueves, y fin de semana podrá retornar a su provincia para reencontrarse con los suyos. Los viajes los hará en avión e intentará cumplir con sus funciones laborales mediante "home office". "Voy a poder jugar con mi club, con eso estoy tranquila. Pero sí tendré que analizar mi situación en la facultad por lo que no voy a estar en la semana", comentó.

Su tía, la primera "leona" que tuvo San Juan y sus consejos

Vicky es sobrina de Cecilia, la sanjuanina que integró el seleccionado mayor entre 2001 y 2005. Contó que apenas le avisaron de la convocatoria, ella fue una de las primeras en enterarse: "Le conté apenas me habló el entrenador, y hubieron palabras de aliento, consejos, recomendaciones sobre todo. Es muy importante tener consejos de alguien que ya lo vivió y si bien fue hace un tiempo y todo puede cambiar, sirve. Una recién es nueva en esto, o en un seleccionado mayor, y es muy importante tener consejos de alguien que realmente lo vivió de cerca".

El hockey como legado

La familia Del Carril es un emblema del hockey sobre césped, conquistadora también de grandes hitos. Hace 20 años llegaban al seleccionado argentino de la mano de Cecilia. Hoy, dos décadas después, el apellido vuelve a aparecer en una convocatoria del plantel mayor del hockey femenino. Esta vez la protagonista es María Victoria, nieta de Luis Ernesto y Estelas, propulsores de la afición por el deporte.

"El hockey es todo para mí, es una gran parte de mi vida. Desde muy chiquita lo hago, desde muy chiquita le dedico mucho tiempo, muchos partidos. Así que nada, esto es un pasito más. Es algo a lo que siempre soñé y desde muy chiquita en realidad lo soñé. Me encantaba pasarme los sábados en el club hasta ver jugar a la Primera, con el sueño de también llegar a esa categoría. La realidad es que es fundamental en mi vida. No me imagino sin el hockey, no me imagino haciendo otro deporte hoy en día", expresó la protagonista.