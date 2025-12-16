martes 16 de diciembre 2025

A todo o nada

UPCN va por el pase a la final de Copa ACLAV

El equipo sanjuanino jugará las semifinales del torneo este martes 16 por la tarde ante Defensores de Banfield.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

UPCN San Juan Vóley disputará este martes 16 de diciembre 2025 las semifinales de Copa ACLAV 2025. El equipo sanjuanino enfrentará a Defensores de Banfield, desde las 18 horas, en el Polideportivo Gorki Grana en Castelar, Buenos Aires.

La clasificación a la instancia siguiente se concretó con la victoria 3-1 ante River Plate, en el cierre de la fase de grupos. Los dirigidos por Fabián Armoa resultaron victoriosos, con parciales de 25-15, 25-11, 26-28 y 25-19. En el debut, UPCN había derrotado a Waiwen también 3-1, y con el par de triunfos terminó primero en la zona.

El rival de turno también finalizó en lo más alto de su grupo. Defensores de Banfield integró la Zona 1 con Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro. Ante ambos logró triunfos; 3-0 vs. el Xeneize y un 3-1 frente al Cuervo que le garantizó la clasificación.

Hasta el momento, UPCN y Defensores de Banfield se enfrentaron sólo una vez en la actual temporada. El único antecedente data del sábado 06 de diciembre, en el tour 3 disputado en San Juan. En esa ocasión, el resultado fue 3-1 a favor de Defensores, con parciales 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25.

El ganador del partido que el Gremial jugará esta tarde avanzará a la final de la Copa. Por la otra llave están Ciudad Vóley de Capital Federal y Monteros de Tucumán. Este partido también se jugará el martes 16hs y en el mismo escenario, pero desde las 21 horas. Ambas semifinales serán con entrada libre y gratuita para el público y transmitidas en vivo a través de la señal de Fox Sports.

