UPCN va por el pase a la final de Copa ACLAV

UPCN San Juan Vóley disputará este martes 16 de diciembre 2025 las semifinales de Copa ACLAV 2025. El equipo sanjuanino enfrentará a Defensores de Banfield, desde las 18 horas, en el Polideportivo Gorki Grana en Castelar, Buenos Aires.
La clasificación a la instancia siguiente se concretó con la victoria 3-1 ante River Plate, en el cierre de la fase de grupos. Los dirigidos por Fabián Armoa resultaron victoriosos, con parciales de 25-15, 25-11, 26-28 y 25-19. En el debut, UPCN había derrotado a Waiwen también 3-1, y con el par de triunfos terminó primero en la zona.
El rival de turno también finalizó en lo más alto de su grupo. Defensores de Banfield integró la Zona 1 con Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro. Ante ambos logró triunfos; 3-0 vs. el Xeneize y un 3-1 frente al Cuervo que le garantizó la clasificación.
Hasta el momento, UPCN y Defensores de Banfield se enfrentaron sólo una vez en la actual temporada. El único antecedente data del sábado 06 de diciembre, en el tour 3 disputado en San Juan. En esa ocasión, el resultado fue 3-1 a favor de Defensores, con parciales 25-22, 25-23, 22-25 y 27-25.
El ganador del partido que el Gremial jugará esta tarde avanzará a la final de la Copa. Por la otra llave están Ciudad Vóley de Capital Federal y Monteros de Tucumán. Este partido también se jugará el martes 16hs y en el mismo escenario, pero desde las 21 horas. Ambas semifinales serán con entrada libre y gratuita para el público y transmitidas en vivo a través de la señal de Fox Sports.