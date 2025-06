Unión, puntero del campeonato y con dupla explosiva

El fútbol sanjuanino tiene a todos expectantes. El fecha a fecha también es una sorpresa y Unión de Villa Krause no les da oportunidades a sus escoltas, que los tiene muy cerca en la tabla de posiciones. Luciano Riveros y Axel Brizuela pasaron por Entretiempo , el streaming deportivo de Tiempo de San Juan : el trabajo intenso para ser líderes del campeonato local, los goles del 'Tanque' y la exigencia para que no se les escape el título.

"Estamos tranquilos y muy cómodos porque esto no es casualidad, hay un gran grupo y cada jugador tiene su característica. Lo venimos haciendo bien", dijo Axel. Por su parte, Luciano aportó: "No sé si tenemos el mejor plantel del fútbol sanjuanino, pero estamos ahí con lo mejor que tenemos. Estamos bien y vamos a seguir peleando arriba", mencionaron sobre el presente que los mantiene como únicos líderes del campeonato con 32 unidades.

Sobre la ilusión del fanático Azul en este gran momento que comanda Cachilo Magallanes, Axel Brizuela expresó: "El hincha ya quiere salir campeón, siempre va y nos apoya en cada partido. Eso es un plus que nosotros también necesitamos cuando jugamos de local".

Sin título.jpg Axel Brizuela.

Sobre la pila de perseguidores en la tabla, Luciano Riveros, el goleador del equipo con 11 goles, manifestó: "Nosotros pensamos sólo en nuestro juego, tenemos que seguir por el buen camino para llegar a la cima y donde todos queremos".

Sin título.jpg Luciano Riveros.

Los equipos del fútbol sanjuanino no siempre manejan buenos sueldos para sus jugadores y son ellos mismos los que tienen que salir a buscar un trabajo extra para poder vivir. Luciano y Axel contaron cómo es la situación de cerca y la importancia de sus padres en el día a día que tejen sus sueños.

"Los sueldos que te arreglan por ahí son difíciles y no podes vivir, tenés que tener sí o sí otra entrada. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a la pelota, pero más allá del amor, la parte económica también es importante. Hay jugadores que tienen este deporte como secundario porque tienen que salir a laburar. Yo tengo el apoyo de mis papás que me ayudan cuando no me alcanza", aseguró Brizuela.

Sobre la clave de Unión de Villa Krause en el campeonato y la exigencia que maneja el equipo, confesaron que mucho tiene que ver con la mano del técnico Cachilo Magallanes: "Nos pide mucha intensidad en los entrenamientos y los partidos. Tiene mucha mente ganadora, siempre quiere ganar todos los partidos donde vaya y siempre te recalca que quiere salir campeón. Su trabajo es contagioso".

image.png

Así está la tabla de posiciones: Unión, líder con 32 puntos

image.png

Video: reviví la entrevista completa en Entretiempo