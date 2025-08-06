Unión, efectivo a domicilio: le ganó a Desamparados con ¡dos goles agónicos!

La tercera fecha del Torneo Clausura del fútbol sanjuanino dejó emociones fuertes, goles agónicos, partidos vibrantes y un nuevo líder en soledad. Trinidad fue el gran beneficiado de la jornada: venció por la mínima a Colón Junior y, aprovechando la fecha libre de Carpintería, quedó como único puntero del campeonato con puntaje ideal. Unión, el último campeón, se quedó con un triunfazo a domicilio en el Serpentario.

Uno de los partidos más electrizantes se jugó en Puyuta, donde Unión consiguió una victoria frente a Sportivo Desamparados. El Víbora se había puesto en ventaja con un tanto de Cristian Ramírez, pero el equipo del Cachilo Magallanes no se rindió y, con un cierre a pura garra, dio vuelta el resultado en el tiempo adicional. Santiago Ceballos empató en el minuto 91, y Luciano Riveros selló el 2 a 1 definitivo a los 97’. Victoria agónica y festejo inolvidable.

Otro de los platos fuertes de la fecha fue el clásico de Chimbas, donde Peñarol se impuso por 1 a 0 a Árbol Verde. Enzo Arce fue el autor del único gol del partido, a los 39 minutos del segundo tiempo, desatando el festejo del Bohemio que se mete de lleno en la pelea de arriba.

En Alto de Sierra se vivió un verdadero partidazo. Marquesado ganaba 3 a 1 con dos goles de Nicolás Lucero y uno de Lucas Páez, pero López Peláez reaccionó a tiempo y protagonizó una remontada épica. Con goles de Gabriel Aravena, Gabriel Pastrán, Carlos Cabañas y Aaron Agüerolo, el local dio vuelta el marcador y se quedó con un 4-3.

El resto de la fecha también tuvo duelos parejos y mucha acción. Sarmiento y San Lorenzo de Ullum empataron 1 a 1, con goles de Alan Salinas para el local y Roberto Cortez para el Cuervo. Minero derrotó 1 a 0 a Atenas con gol de Agustín Aguilar y sigue sumando. En La Bebida, Rivadavia y Alianza igualaron 1 a 1: Joaquín Aballay puso en ventaja al local y Gerardo Morales empató para el Lechuzo. En Pocito, Aberastain superó por 2 a 0 a Villa Obrera gracias a dos tantos de Franco Guevara. Y en el último cruce de la jornada, 9 de Julio y Juventud Zondina terminaron 1 a 1. Rodrigo Atampiz abrió la cuenta para la visita y Lucas Agulles rescató el empate para el local.

Con estos resultados, Trinidad manda en soledad con 9 puntos, seguido por López Peláez y Peñarol con 7. Unión, Carpintería y Aberastain suman 6, mientras que Rivadavia tiene 5 unidades.

La cuarta fecha se jugará entre sábado y domingo, y todo está dado para que el Clausura siga al rojo vivo en la cima y los que pelean abajo

La tabla de posiciones de la Primera:

image

Así está la tabla de la Cuarta: