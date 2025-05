Una sanjuanina, quinta en el Panamericano de Karate en México

Jenifer viajó con la premisa de participar en tres categorías: Kumite por quipos, Mayores (-55kg) y U21 (-55kg). Finalmente, no se permitió la participación del equipo argentino, decisión que nunca tuvo un motivo justificado, al menos los deportistas no lo supieron.

Tras una nueva visita a México, donde había combatido en 2022, hizo un balance de esta nueva actuación a nivel internacional: “La experiencia fue algo increíble, la verdad que es hermoso poder representar a Argentina en una competencia de tan alto nivel. Estoy muy feliz por mi desempeño en la competencia, sigo trabajando en mejorar algunas cosas y enfocada en los próximos objetivos que son Sudamericano de Brasil, Nacional de Estilos en Mendoza y luego los Juegos Panamericanos que son el foco”.

En la misma línea confió que, “lamentablemente, al llegar a México nos encontramos con la noticia de no poder competir por equipos con mis compañeras y nunca supimos el motivo. Sin embargo, logré competir en mis dos categorías individuales”.

Durante el primer día del torneo, la sanjuanina compitió contra Guatemala y lamentablemente cayó 4 a 0. Más allá de eso, manifestó: “Estoy súper contenta con esa pelea porque si bien perdí, hubo varios puntos que lamentablemente no me cobraron y son cosas que pasan y que no podemos controlar los deportistas”.

Ya en la pelea de Under 21 se enfrentó a Vianna Palomino (Estados Unidos) y volvió a caer, a pesar de esa, como su contrincante llegó a la final, tuvo la posibilidad del repechaje. Ya en esa etapa, peleó contra Estela García (México) y ganó 2 a 1 y luego contra Isabel Cardoso (Brasil), por el bronce. Pero, al caer, finalizó en el quinto puesto.

“La verdad que estoy muy contenta y conforme con mi actuación, porque he mejorado mucho desde el último internacional y el último nacional que tuve. En este Panamericano he tenido muchas mejoras y por eso estoy muy contenta; siento que he actuado muy bien en el Torneo”, aseguró la deportista.

Luego del torneo de México pasará poco menos de un mes para el próximo compromiso, ya que el 23 de junio comenzará la concentración previa para el Sudamericano, que se va a realizar del 30 de junio al 6 de julio en Recife, Brasil.