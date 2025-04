¡Una locura! Borgogno y Lecanda, los modelos de la nueva camiseta de San Martín

Este jueves, San Martín presentó su nueva camiseta oficial para la temporada 2025, y no lo hizo de cualquier manera: el Verdinegro presentó su nueva camiseta alternativa con un video que ya es furor en redes: se ve al arquero Matías Borgogno y al defensor Tomás Lecanda tomando un café, tranquilos, relajados... y luciendo una camiseta color salmón.

Sí, leíste bien: salmón. Nada de verde ni negro, los colores clásicos del club. Esta nueva casaca rompe con todo lo tradicional y se mete de lleno en la tendencia de las camisetas alternativas que buscan destacar no solo en la cancha, sino también en la calle.

La camiseta, con un diseño minimalista y detalles en blanco y negro, llamó la atención inmediatamente por su color poco habitual en el mundo del fútbol, especialmente en un club con tanta identidad como San Martín.

Desde el club confirmaron que esta camiseta salmón será parte de la indumentaria oficial para la temporada 2025, y se usará como alternativa en algunos partidos.

"Presentamos nuestra tercer camiseta...Porque siempre nos gusta ir más allá, porque tenemos la historia más grande pero queremos seguir construyéndola...", expresaron junto al video de presentación.

Una apuesta arriesgada, sin dudas, pero que demuestra que San Martín no tiene miedo de salir del molde. Y con Borgogno y Lecanda como embajadores de este nuevo look, está claro que la locura no es solo por el fútbol: también es por estilo.