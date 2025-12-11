Un tradicional equipo de Finlandia se fue al descenso y sus hinchas prendieron fuego el estadio

Finlandia es un país tranquilo, uno de los más seguros del mundo y está en las antípodas del fervor que genera el fútbol en su población. O al menos esto último es lo que creíamos. Porque en las últimas horas comenzó a circular un video de un estadio prendido fuego y resulta que es el de un equipo tradicional del fútbol finés: se fue al descenso y sus hinchas reaccionaron de la peor manera.

Se trata del Haka Valkeakoski, un tradicional club de la Veikkausliiga (el nombre patrocinado de la liga finlandesa de primera división), ganador de 21 títulos locales, pero que cayó en desgracia en la última década y media y hoy vive un muy mal momento.

En motivo de protesta por el descenso, segundo en los últimos 15 años, sus hinchas no escatimaron en furia e incendiaron su estadio, provocando daños millonarios para el club. La imagen de una de las tribunas en llamas dio la vuelta al mundo en las últimas horas.

Quienes iniciaron el feroz incendio este domingo en el estadio Tehtaan kenttä, que cuenta con una capacidad de apenas 5.300 espectadores, son menores y tres de ellos fueron detenidos. De todas formas saldrán libres de este embrollo porque aún están por debajo de la edad de imputabilidad según las leyes de ese país.

Fue uno de ellos, de 15 años, el que confesó haber comenzado las llamas.

El Haka terminó esta temporada en el último puesto del Grupo B con 17 puntos, siendo el que menos unidades acumuló, y perdió la categoría en octubre. Pese al mal momento actual, es uno de los clubes más importantes de Finlandia, con nueve campeonatos de primera división y 12 copas nacionales. Su época dorada ya pasó y la tuvo en la década de 1980 cuando disputó cuatro veces la Champions League.

“FC Haka promete hacer todo en la situación difícil. El puesto final del campo Tehtaa destruido por un incendio es un gran golpe para toda la comunidad del club. En el incendio, el césped quedó parcialmente inutilizable”, señaló el club en un comunicado. Allí también informó que una de las tribunas fue totalmente destruida y agradeció por los mensajes de apoyo: “Muchos mensajes preguntaban cómo apoyar al club”.

Rápidamente, la comunidad futbolera y el pueblo finlandés se unieron para dar una mano a esta institución que aunque es de las más tradicionales del país está ubicada en una ciudad (Valkeakoski) con apenas 20.000 habitantes, lo que también genera un fuerte arraigo de los locales.

En primera medida, el club creó una comunidad para los hinchas a la que podrán acceder a distintos beneficios a través del pago de una cuota única: Haka realizará un sorteo de camisetas valiosas del club y también de los jugadores de la selección finlandesa Joel Pohjanpalo y Jesse Joronen, quienes juegan en el Palermo de Italia.

También informaron que sortearán rarezas coleccionables, entregarán una entrada al Museo Finlandés del Fútbol y un boletín informativo sobre el progreso del proyecto de auge de Haka y todos los miembros serán invitados a ver un partido del equipo durante la próxima temporada.

“Creemos que esta membresía es una forma nueva y única de unir a los aficionados al fútbol finlandés. Además, permite a Haka agradecer y reconocer significativamente a todos los miembros y a quienes apoyan al equipo en momentos difíciles. Estamos profundamente agradecidos con Joel y Jesse por querer ayudar también a Haka. Esperamos, por supuesto, que se unan a la comunidad tantas personas como sea posible", indicó Marko Laaksonen, presidente de la institución.

