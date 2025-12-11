Boca define su pretemporada 2026 mientras aguarda la oficialización de Úbeda

Boca ya tiene delineada su hoja de ruta para la pretemporada 2026. Aunque aún falta la confirmación oficial, todo indica que Claudio Úbeda continuará al frente del equipo. Marcelo Delgado , mánager del club, fue cauto al afirmar que “lo estamos evaluando”, pero en el Xeneize dan por hecho que el ex ayudante de Miguel Ángel Russo seguirá en el cargo.

La definición dependerá de una reunión pendiente entre Úbeda y el presidente Juan Román Riquelme. En ese encuentro se sellará su continuidad y, en caso de que la dirigencia ratifique su confianza, la idea es incorporarle un asistente más para conformar un tridente de trabajo junto a Juvenal Rodríguez. El nombre será consensuado con el propio DT.

Mientras tanto, el plantel fue licenciado tras la última práctica y maneja dos fechas de reencuentro: el 27 de diciembre, para realizar estudios médicos entre esa jornada y la siguiente, o directamente el 2 de enero, cuando está previsto el inicio formal de la preparación.

Lo concreto es que la pretemporada se llevará a cabo íntegramente en el Predio de Ezeiza y, salvo cambios de último momento, estará comandada por Úbeda. De cara a un 2026 exigente, Boca apuntará al Torneo Apertura, que comenzará a fines de enero, y al regreso a la Copa Libertadores.

Además, durante la preparación podrían sumarse amistosos, con la posibilidad de disputar algunos en La Bombonera. La intención dirigencial es abrir las puertas del estadio para que puedan asistir socios y socias que habitualmente quedan fuera del filtro en los partidos oficiales.