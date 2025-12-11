jueves 11 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Planificación

Boca define su pretemporada 2026 mientras aguarda la oficialización de Úbeda

El plantel iniciará los trabajos el 2 de enero en Ezeiza. Claudio Úbeda seguiría como entrenador, a la espera de la reunión final con Juan Román Riquelme y con la posibilidad de sumar un nuevo asistente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
boca_862x485

Boca ya tiene delineada su hoja de ruta para la pretemporada 2026. Aunque aún falta la confirmación oficial, todo indica que Claudio Úbeda continuará al frente del equipo. Marcelo Delgado, mánager del club, fue cauto al afirmar que “lo estamos evaluando”, pero en el Xeneize dan por hecho que el ex ayudante de Miguel Ángel Russo seguirá en el cargo.

Lee además
La impactante imagen del estadio del Haka Valkeakoski de Finlandia prendido fuego tras irse al descenso.
En todos lados se cuecen habas

Un tradicional equipo de Finlandia se fue al descenso y sus hinchas prendieron fuego el estadio
la bronca de minero: no pudo disputar la semi por falta de jugadoras tras una reprogramacion expres
Fútbol femenino

La bronca de Minero: no pudo disputar la semi por falta de jugadoras tras una reprogramación exprés

La definición dependerá de una reunión pendiente entre Úbeda y el presidente Juan Román Riquelme. En ese encuentro se sellará su continuidad y, en caso de que la dirigencia ratifique su confianza, la idea es incorporarle un asistente más para conformar un tridente de trabajo junto a Juvenal Rodríguez. El nombre será consensuado con el propio DT.

Mientras tanto, el plantel fue licenciado tras la última práctica y maneja dos fechas de reencuentro: el 27 de diciembre, para realizar estudios médicos entre esa jornada y la siguiente, o directamente el 2 de enero, cuando está previsto el inicio formal de la preparación.

Lo concreto es que la pretemporada se llevará a cabo íntegramente en el Predio de Ezeiza y, salvo cambios de último momento, estará comandada por Úbeda. De cara a un 2026 exigente, Boca apuntará al Torneo Apertura, que comenzará a fines de enero, y al regreso a la Copa Libertadores.

Además, durante la preparación podrían sumarse amistosos, con la posibilidad de disputar algunos en La Bombonera. La intención dirigencial es abrir las puertas del estadio para que puedan asistir socios y socias que habitualmente quedan fuera del filtro en los partidos oficiales.

Temas
Seguí leyendo

San Juan dio inicio al histórico Campeonato República de Natación

Boca confirmó su interés por un campeón del mundo en Qatar 2022: "Ojalá podamos hacer el esfuerzo"

Liga Universitaria: ya hay fecha para las finales

Se define todo el domingo: los cinco equipos sanjuaninos van por la clasificación en el Regional Amateur

¿Quién toma las decisiones en Unión de Villa Krause? El misterio de la conducción y los nombres que se escuchan

Video: la alegría y el festejo eufórico del rival de Boca al enterarse que se cruzarán en Copa Argentina

Las zonas de la Liga Profesional y en qué cancha se jugará el primer Superclásico del año

San Martín tiene rival en Copa Argentina: el antecedente polémico de su rival y el viejo conocido que lo dirige

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la bronca de minero: no pudo disputar la semi por falta de jugadoras tras una reprogramacion expres
Fútbol femenino

La bronca de Minero: no pudo disputar la semi por falta de jugadoras tras una reprogramación exprés

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Momento de tensión en la Terminal de Ómnibus de San Juan por un conductor que se enojó en la playa de estacionamiento.
Video

Inesperado: gritos y enojo en la Terminal de San Juan por un cono del estacionamiento

Liliana Loyola durante su paso por Flagrancia.
Un nuevo capítulo

Condenaron a "La Borges", la mujer de Chimbas que entregó sin querer a su exmarido narco

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino
Recambio

Renunció un funcionario del Gobierno sanjuanino

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga
Barrio La Estación

Atrapan a la joven que le dio puntazos por la espalda a otra en Rawson: llevaba más de 20 días prófuga

Te Puede Interesar

El estado del dengue en San Juan, las medidas que se toman y qué se pide a las familias.
Mosquito maldito

Abrió la temporada de dengue en San Juan: no hay alerta, pero sí pedido de precauciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ministro de Economía de San Juan, Roberto Gutiérrez, en diciembre de 2024 presentando el presupuesto 2025. Ahora se espera que vaya a hacer lo mismo con el proyecto 2026.
Previsión

Presupuesto 2026 de San Juan: gastos por $3,1 billones, regreso de créditos del IPV y aumento de 30,8% a municipios

Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan
Decimocuarta sesión

Por unanimidad, Diputados aprobó la Emergencia Hídrica en San Juan

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia video
Tiempo en Chile

Vista al mar privilegiada y un hogar en La Serena: Campanario, un complejo pet friendly y con mucha historia