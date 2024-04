Un titular indiscutible para Lionel Scaloni se va a operar: ¿llega a la Copa América?

La decisión ya se la comunicó al cuerpo técnico albiceleste y también al de Mauricio Pochettino en los Blues. Este jueves pasará a primera hora por el predio en Londres y terminará de definir con los médicos del plantel la fecha de su intervención quirúrgica.

Enzo en una entrevista dijo que no puede jugar óptimamente por esta lesión.

image.png El festejo de Enzo Fernández

Criticas al titular de la Selección Argentina

Darren Bent, ex jugador de la seleción inglesa, Tottenham y Aston Villa, entre otros, opinó sobre el rendimiento del argentino en medio de un mal momento para el Chelsea y fue muy crítico.

“Necesito que alguien me diga qué hace bien Enzo Fernández. No es volante central, no tiene idea de lo que sucede detrás de él defensivamente", comentó y agregó: "No es alguien que asiste y crea oportunidades para sus compañeros. Sus pases y su toma de decisiones son horribles".

Cuánto tendrá de recuperación Enzo Fernández

Enzo, quien ayer fue titular en la paliza 5-0 sufrida ante Arsenal (su rendimiento fue determinante porque no pudo competir al 100%), quiere operarse lo más pronto posible, debido a que los especialistas le informaron que tendrá alrededor de tres y cuatro semanas de recuperación. Y, dato no menor, la Copa América está a la vuelta de la esquina.

Una vez curada la hernia inguinal, el ex campeón del mundo tendrá casi un mes para ponerse a tono física y futbolísticamente para volver a tener rodaje en Chelsea y llegar de la mejor manera a la Selección con vistas al máximo torneo continental, que iniciará el 20 de junio, justamente con Argentina-Canadá por el encuentro inaugural. Desde su entorno sostienen que está mentalizado en realizar jornadas de triple turno de trabajo.

Vale remarcar que la cirugía se debería haber dado a finales del año pasado, pero los tiempos se dilataron, la situación deportiva apremiante que vivía el club británico no ayudaba y, finalmente, no pasó por el quirófano.

Fuente: TyC Sports