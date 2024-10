Un proyecto de Ley de la Legislatura Porteña podría prohibir la tan ansiada ampliación de La Bombonera

Para saber Con el TC Pick Up como la frutilla del postre: la agenda deportiva para este fin de semana en San Juan

Este miércoles en la Legislatura Porteña se aprobó en dictamen de mayoría un proyecto de ley presentado el 16 de septiembre por Jorge Macri en el que se presenta una larga lista de 4.276 construcciones para ser incluidos en el Catálogo Definitivo de inmuebles protegidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese listado aparece nada menos que la Bombonera. Esto implicaría, en caso de sancionarse la ley, que el estadio no podría ser refaccionado de la manera en la que el oficialismo pretende. Para peor, también aparecen varias de las casas lindantes de Del Valle Iberlucea, que serían necesarias para cualquier otra obra de ampliación.

Si bien es común que edificios icónicos de la Ciudad sean protegidos para evitar su deterioro o su transformación, esta medida atenta directamente contra los intereses de la actual dirigencia de Boca. A tal punto que el club presentó una carta a la Comisión de Planeamiento Urbano, presidida por Edgardo Alifraco (parte de la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri en las últimas elecciones) y a la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico para pedir que la Bombonera quede excluida, dado que efectivamente se encuentra desde el año pasado y en estado parlamentario un proyecto de reforma del estadio.

Las edificaciones consideradas con valor patrimonial por su valor cultural e histórico, como sería el caso del Alberto J. Armando, entran en un plan de protección especial, que apunta a preservar su estructura e incluso a impedir que se altere su volumen. Cuando se trata de un estadio, como es el caso, no estaría permitido agrandarlo ni cambiar su fachada. Básicamente, la Bombonera no podría entrar en obra. La excepción, en este caso, se daría en el sector de los palcos, que fue íntegramente refaccionado en 1996, y al ser nuevo podría no ser parte del programa de protección; por ende, se podría ampliar desde ese costado. La traba, sin embargo, surge por la inclusión de las casas lindantes de Del Valle Iberlucea.

La intención de la directiva comandada por Juan Román Riquelme es poder seguir adelante con la ampliación del aforo. Sin confirmación oficial, el objetivo sería trasladar la cancha unos ocho metros hacia el lado de las vías, que es el único espacio vacío que todavía se puede ganar. Esta mudanza del estadio permitiría la construcción de una cuarta bandeja para llevar la capacidad de los 60 mil actuales hasta unas 80 mil personas. Sin embargo, como esto sería un cambio respecto al plano original de la cancha, no podría ser efectuado ante la sanción de la ley.

El proyecto actual en el que trabaja Boca sería el mencionado, en el que se busca esencialmente aumentar la capacidad del estadio, algo que se vería entorpecido con la ley que se encuentra en la Legislatura. Cabe recordar que existen otras propuestas para agrandar la Bombonera, entre los que se destacan el proyecto Esloveno Plus, la Bombonera 360 e incluso una idea de la oposición de trasladar el estadio a otro lugar. Todas las que contemplen ampliarla por el lado de los palcos, se encontrarán con el obstáculo de las casas de Del Valle Iberlucea.

image.png

Las casas lindantes de Del Valle Iberlucea, también incluidas en el proyecto de ley

Además de estar incluida la Bombonera, hay al menos siete casas ubicadas sobre la calle Del Valle Iberlucea que son lindantes al estadio y que también entrarían en el Catálogo Definitivo de inmuebles protegidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en caso de aprobarse la ley. También hay otras tantas pertenecientes a estas dos manzanas en particular.

Esto implicaría que, aunque Boca pueda eventualmente comprar estos terrenos para lanzarse a un proyecto de ampliación, si se sanciona la ley no podría alterar las construcciones y, por ende, no podría llevarse adelante ninguna de las iniciativas que se barajan actualmente. Por eso, la situación pareciera estar acercándose a un punto muerto.

La carta de Boca a la Legislatura Porteña para excluir a la Bombonera

Esta es la carta que la dirigencia de Boca envió a la Legislatura Porteña antes de que se concrete la reunión de la Comisión de Planeamiento Urbano en conjunto con la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico, que son las que tratan la inclusión de la Bombonera al Catálogo de Inmuebles Protegidos:

"COMUNICADO.-

Buenos Aires, 07 de Octubre de 2024.-

En el día de la fecha se nos ha informado que en la sesión del día 09.10.2024, la Honorable Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires avanzará en el tratamiento de un proyecto de Ley para incorporar al Estadio “Alberto J. Armando” al Catálogo de Inmuebles sujetos a “protección patrimonial”.

Esta propuesta, honra a nuestra Institución y reconoce el valor histórico de nuestro Estadio; pero emerge en un momento sumamente inoportuno en tanto generar trabas administrativas adicionales que dificultarán las inminentes obras proyectadas con el objeto de ampliar el aforo del mismo.

Nos causa profunda alegría como hinchas de Boca, que la Legislatura porteña reconozca la importancia cultural de un Estadio que, hasta hace no mucho tiempo, algunos proponían demoler; aunque, insistimos, el modo en que se encuentra planteado el mismo no permitirá su ampliación para permitir un mayor aforo.

Finalmente, cabe advertir que la propuesta se contrapone con el interés de las socias y socios del Club Atlético Boca Juniors, en tanto, atenta contra sus posibilidades de disfrutar de los partidos de fútbol del club de sus amores. Es de conocimiento público y notorio que la cantidad de interesados en concurrir a los partidos es mayor a la capacidad disponible, y por lo tanto, afectar la posibilidad de agrandar “La Bombonera”, es postergar aún más en el tiempo una solución largamente esperada por los asociados.

En consecuencia, solicitamos a los señores Legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no incluyan al Estadio Alberto J. Armando dentro de los inmuebles sujetos a “Protección Patrimonial”, hasta tanto estén concluidas las obras de ampliación del mismo".