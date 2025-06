Un ex piloto, con los tapones de punta sobre el rendimiento de Franco Colapinto: "Perdió la cabeza"

Franco Colapinto, en la mira de los ex pilotos por su rendimiento.

Mientras Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Canadá, su cuarto como piloto de Alpine, Nelson Piquet Jr., ex piloto de la Fórmula 1 e hijo de la leyenda brasileña, criticó el aspecto mental del argentino argumentando que "perdió la cabeza" y lo comparó con la situación de Daniel Ricciardo.

Fórmula 1 Briatore no tuvo piedad y liquidó a Franco Colapinto: "Decepcionante"

El inicio del pilarense en la escudería francesa no fue el deseado. Fallos propios y problemas en un monoplaza que no da garantías provocaron que no obtuviese los resultados que pretendía y haya sido foco de críticas por parte de algunos fanáticos.