Un delantero argentino que la rompe en su club aceptó la convocatoria de la selección española

“Estoy muy feliz de estar en la pre-lista. Hay que dejar que el míster decida. Yo sigo con mi trabajo día a día, no me desespero y si me toca estaré muy orgulloso de ir a defender”, dijo el goleador luego del empate sin goles del Osasuna ante el Celta de Vigo. “Es un trabajo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo y trae sus frutos. Es un sueño porque este país me abrió las puertas a mí y a mi familia, a vivir sin miedo, y eso no tiene comparación con nada. Soy una persona agradecida y la defenderé con alma y vida si me toca”, continuó en relación al difícil momento que atraviesa la ciudad de Rosario, en donde incluso hubo amenazas a Lionel Messi.