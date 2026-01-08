Un club del ascenso sedujo a Ricardo Centurión: "No se me caen los anillos si tengo que jugar en la B"

El nombre de Ricardo Centurión vuelve a sonar con fuerza en el fútbol argentino y esta vez el interés no llega desde los grandes escenarios de Primera, sino desde el corazón del ascenso . Racing de Córdoba tomó la iniciativa y le presentó una propuesta concreta al ex Boca y Racing con la ilusión de sumar jerarquía en su pelea por el ascenso a la máxima categoría.

La confirmación llegó desde la propia dirigencia. Manuel Pérez, presidente del club cordobés, reconoció que la oferta ya está sobre la mesa y que tanto el jugador como su entorno la están evaluando. En Nueva Italia entienden que la posible llegada de Centurión sería un golpe mediático y futbolístico para la Primera Nacional.

A los 32 años, “Ricky” viene de cerrar su etapa en Oriente Petrolero, donde tuvo un paso irregular pero productivo: 9 goles y 4 asistencias en 31 partidos. Tras decidir no renovar su contrato en Bolivia, el futbolista comenzó a escuchar opciones con un objetivo claro: volver a sentirse competitivo en el fútbol argentino y reencontrarse con su mejor versión.

El propio Centurión dejó en claro que no le cierra la puerta al Ascenso. Lejos de las exigencias del pasado, hoy se muestra dispuesto a reconstruir su carrera paso a paso. "Si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y volver a Primera, no pasa nada", expresó recientemente, marcando un cambio de mentalidad y una mirada más madura sobre su presente.

En ese proceso personal, la cercanía con su familia también aparece como un factor determinante. El jugador admitió que su experiencia en Bolivia fue un aprendizaje, tanto desde lo futbolístico como desde lo humano, y que hoy se siente preparado para asumir un nuevo desafío.

Mientras Racing de Córdoba aguarda una respuesta, Banfield también asoma en el radar. Pedro Troglio, actual entrenador del Taladro, no escatimó elogios al referirse a Centurión, a quien dirigió en San Lorenzo. “Cuando lo tuve, entrenó siempre al máximo y rindió muy bien. Si está enfocado, es un jugador determinante”, aseguró el DT.

Por ahora, el futuro de Centurión sigue abierto. Lo cierto es que el talento está intacto y las oportunidades empiezan a aparecer. Racing de Córdoba ya hizo su jugada y sueña con que el próximo bombazo del mercado tenga nombre y apellido: Ricardo Centurión