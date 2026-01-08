jueves 8 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Primera Nacional

Un club del ascenso sedujo a Ricardo Centurión: "No se me caen los anillos si tengo que jugar en la B"

Tras su salida de Oriente Petrolero, Ricardo Centurión analiza seriamente volver al fútbol argentino. La CD de un equipo del ascenso ya le hizo una oferta formal. ¿Jugará la Primera Nacional?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El nombre de Ricardo Centurión vuelve a sonar con fuerza en el fútbol argentino y esta vez el interés no llega desde los grandes escenarios de Primera, sino desde el corazón del ascenso. Racing de Córdoba tomó la iniciativa y le presentó una propuesta concreta al ex Boca y Racing con la ilusión de sumar jerarquía en su pelea por el ascenso a la máxima categoría.

Lee además
video: la tremenda agresion de una participante de gran hermano a su ex pareja, ricardo centurion
Violencia

Video: la tremenda agresión de una participante de Gran Hermano a su ex pareja, Ricardo Centurión
impactante accidente en el dakar: dio varias vueltas, el vehiculo quedo destrozado y abandono la competencia
Video

Impactante accidente en el Dakar: dio varias vueltas, el vehículo quedó destrozado y abandonó la competencia

La confirmación llegó desde la propia dirigencia. Manuel Pérez, presidente del club cordobés, reconoció que la oferta ya está sobre la mesa y que tanto el jugador como su entorno la están evaluando. En Nueva Italia entienden que la posible llegada de Centurión sería un golpe mediático y futbolístico para la Primera Nacional.

A los 32 años, “Ricky” viene de cerrar su etapa en Oriente Petrolero, donde tuvo un paso irregular pero productivo: 9 goles y 4 asistencias en 31 partidos. Tras decidir no renovar su contrato en Bolivia, el futbolista comenzó a escuchar opciones con un objetivo claro: volver a sentirse competitivo en el fútbol argentino y reencontrarse con su mejor versión.

El propio Centurión dejó en claro que no le cierra la puerta al Ascenso. Lejos de las exigencias del pasado, hoy se muestra dispuesto a reconstruir su carrera paso a paso. "Si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y volver a Primera, no pasa nada", expresó recientemente, marcando un cambio de mentalidad y una mirada más madura sobre su presente.

En ese proceso personal, la cercanía con su familia también aparece como un factor determinante. El jugador admitió que su experiencia en Bolivia fue un aprendizaje, tanto desde lo futbolístico como desde lo humano, y que hoy se siente preparado para asumir un nuevo desafío.

Mientras Racing de Córdoba aguarda una respuesta, Banfield también asoma en el radar. Pedro Troglio, actual entrenador del Taladro, no escatimó elogios al referirse a Centurión, a quien dirigió en San Lorenzo. “Cuando lo tuve, entrenó siempre al máximo y rindió muy bien. Si está enfocado, es un jugador determinante”, aseguró el DT.

Por ahora, el futuro de Centurión sigue abierto. Lo cierto es que el talento está intacto y las oportunidades empiezan a aparecer. Racing de Córdoba ya hizo su jugada y sueña con que el próximo bombazo del mercado tenga nombre y apellido: Ricardo Centurión

Temas
Seguí leyendo

El paso de Lisandro Sisterna por la etapa maratón del Dakar en Arabia Saudita

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local

Le robaron la bicicleta y la encontraron en un camping de Jáchal

La historia de amor secreta entre dos hockistas que es furor mundial: ¿cuándo se estrena Heated Rivalry en Argentina?

Tras sus vacaciones en San Juan, Fabri Pérez volvió a Estudiantes y ya puso primera con la pretemporada

Ante la salida de Advíncula, Weigandt podría tener una chance en Boca

El explosivo palazo de un juvenil de River para Gallardo: "No tuvo en cuenta a ninguno"

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
vino con sprite, ¿si o no?: que opinan los sanjuaninos tras la revelacion viral de messi
Videonota

Vino con Sprite, ¿sí o no?: qué opinan los sanjuaninos tras la revelación viral de Messi

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Él era Ricardo Caballero, según la foto enviada por la familia a este diario.
Exclusivo

Una guerra sin fin que comenzó en un asentamiento y terminó en el Bº Las Pampas: la versión de la familia del fallecido y los antecedentes

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el Polaco, el delantero goleador de Unión de Villa Krause
Un crack

Oriundo de Misiones y de raíces alemanas: quién es el 'Polaco', el delantero goleador de Unión de Villa Krause

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima
En Capital

Grave accidente doméstico: una nena fue internada en terapia luego de que un portón le cayera encima

Te Puede Interesar

Alejandro Lara (29)y Jonathan Arancibia (40). Fotos: Tiempo de San Juan
Impactante

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diccionario chileno: guía básica comunicarse al otro lado de la cordillera video
Tiempo en Chile

Diccionario chileno: guía básica comunicarse al otro lado de la cordillera

Mina de oro Veladero en San Juan. La minería alcanzó en 2025 su mayor participación histórica en las exportaciones argentinas, con San Juan entre las provincias donde el sector define el perfil productivo.
Récord histórico en el 2025

La minería aportó dólares como nunca antes y San Juan estuvo entre las provincias clave del salto

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local
Tomá nota

San Martín se abre camino en la Primera Nacional: cuándo, a qué hora y contra quién le tocará ser local