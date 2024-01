Un "bicho verde" rompió los relojes en la crono y manda en el Giro del Sol

image.png

"Venía frustrado en la últimas dos etapas por el trabajo enorme que hacía el equipo para mí y no se me daba. Me preparé para esto pero las circunstancias no estaban a favor. Por suerte hoy se me dio. Está demostrado que tengo piernas para quedarme con este Giro", manifestó el protagonista del día.

Detrás de Cobarrubia quedaron los pedaleros de Chimbas Te Quiero, Alejandro Duran y Emiliano Contreras

Con los tiempos de este domingo, Leo Cobarrubia es el nuevo líder del Giro del Sol. Pero detrás están cerquita Mauricio Páez y Maximiliano Navarrete, ambos de Gremios por el Deporte y ganadores de la primera y segunda etapa de la competencia.

WhatsApp Image 2024-01-13 at 10.52.04.jpeg Leo Cobarrubia voló en la crono de este sábado en el Giro del Sol.

Este domingo es el final del Giro. La competencia comenzará en Parque Norte, Capital. Desde allí viajaron los ciclistas hacia los diques sanjuaninos, pasando por Chimbas, para luego volver y finalizar en Albardón. Vibrante final.