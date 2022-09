Tres víctimas de la batalla campal rompen el silencio: 'El quilombo se pudo evitar'

IMG_2839.JPG

Respecto a lo que la Liga Sanjuanina quiere implementar para generar conciencia, expresaron: "Todo lo que informen sirve. Ya que el taller se empiece a implementar en los clubes es otra cosa. Es importante que se tomen el tiempo de mandar a cada club, no son muchos, son solo 18 clubes. Si no se baja una línea después de ese taller, no sirvió".

De los tres jugadores hospitalizados, el que se llevó la peor parte fue Diego Cuello. El futbolista recibió un traumatismo nasal, golpes en la espalda y el hombro derecho. Recibió una patada que lo tiró a al piso y después el golpe que lo dejó inconsciente: "Veo a uno que venía hacia a mi que me tiró la patada, y ahí no me acuerdo mas nada porque ya me estaban llevando al hospital. Tengo que hacer rehabilitación y por el momento no puedo entrenar".

Por su parte, el otro que tampoco pudo incorporarse a la práctica de Aberastain fue Facundo Guevara. El volante recibió un fuerte golpe en su rostro que lo mareó y tuvo que ser asistido por los que estaban cerca: "Yo fui a separar, en ese momento no sabes quien quiere pegarte y quién separar. Ligué una piña del arquero. En el momento estaba bien pero cuando se me bajaron los decibeles empecé a marearme". Presentó traumatismo leve del pómulo izquierdo e irritación en el ojo.

IMG_2869.JPG

Por último, Ivo, el arquero, también tuvo que ser asistido en el nosocomio de Capital. Cuando inició la batalla campal le dieron una patada en el abdomen que también lo tumbó y cuando estaba en el piso otro patadón le dio directo en la mandíbula: "Por eso me termino mordiendo la lengua y se me hizo un tajo, Me salía mucha sangre. No puedo comer, estoy a yogurt y cosas liquidas".

LA DECISIÓN DE LA LIGA SANJUANINA PARA FRENAR LA VIOLENCIA EN LAS CANCHAS

Se realizará una charla/taller respecto al tema en cuestión. Será destinada a presidentes, técnicos, coordinadores de inferiores y trabajadores del deporte en general. Habrá participación de árbitros, escuela de árbitros, del Ministerio de Gobierno, la Policía, entre otros.