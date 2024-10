Tres runners sanjuaninos fueron convocados a la Selección Argentina de Trail

El campeonato sudamericano de trail, a realizarse en Merlo, San Luis del 21 al 23 de noviembre. San Juan tendrá tres runners integrando el equipo nacional en la especialidad long: Andrea Názara, Facundo Nuñer y Franco Oro.

Franco Oro a principio de año viajó a España para hacer una temporada en el continente europeo y acostumbrado a ocupar un escalón del podio cada vez que compite a nivel nacional, ya lo logró este año en tierras españolas.

Desde la ciudad de Málaga, España, Franco nos cuenta que el próximo fin de semana correrá una carrera de 24 km que lo hace apoyando un movida solidaria; el fin de semana de 19 y 20 de octubre serán 42 km y el uno de noviembre disputará 145 km en Palma de Mallorca, una competencia UTMB.

“Me encantaría poder viajar y representar a mi provincia y mi país; todo dependerá de que se den las cosas para que hacerlo y estando en San Juan poder trabajar en el desarrollo de la carrera que hago habitualmente: “Cielo nocturno”. Luego, la idea es volver a Europa para seguir afianzándome en la competición.”

Facundo Nuñer, nacido en Buenos Aires, sanjuanino por adopción, es actualmente el deportista de esta especialidad que más se destaca en San Juan y que se animó a correr en Brasil una competencia UTMB hace pocos días atrás y apenas unos días después largó los 160K en Córdoba, pero la exigencia física fue demasiada.

Su objetivo del año sigue siendo clasificar para correr UTMB en Mont Blanc, por lo que no descarta alguna carrera fuera del país para sumar los puntos necesarios. La noticia de la convocatoria lo sorprendió en una semana de descanso, luego de grandes exigencias, pero ya enfocado en el gran compromiso que tendrá en Merlo.

“60K no es una distancia que me favorece demasiado, para mí es corta; me gustan las carreras más largas, de 80K para arriba. De todos modos, con 40 días de trabajo por delante voy a hacer un cambio en mi planificación de trabajo, tratando de lograr mayor velocidad y si bien es una carrera de 60K tiene 2800 metros de desnivel positivo, tiene subidas largas y partes técnicas.

Más allá de todo lo dicho respecto a la distancia, personalmente siento que este año tuve una buena preparación en cuanto a mi ritmo, por eso corrí la media maratón de San Juan y estuve entrenando la parte de velocidad. En definitiva, me tengo mucha fe para hacer una buena carrera”.

Andrea Názara, acostumbrada a estar en los primeros lugares en la competencia que dispute en San Juan, también se destaca en el plano nacional y el fin de semana pasado volvió a demostrarlo, quedándose con el tercer puesto en la general en el ultra de 55K en UTACCH en Villa Yacanto, Córdoba y fue segunda en su categoría F30-39.

“Estoy muy contenta y emocionada con este logro. Hace un año me planteé el objetivo; sabía que podía lograrlo y trabajé y entrené para que se diera. Estoy muy conforme con todo el proceso y seguiré preparándome en estos cuarenta días que quedan para la competencia.

Corrí la carrera de UTACCH con la finalidad de tener buenas sensaciones y pensando en el sudamericano. La distancia de 60K me gusta, me siento cómoda, sé que todavía hay cosas por mejorar, pero esto recién comienza, así que siempre con la cabeza buscando dar ese plus en mi rendimiento”.