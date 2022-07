Tras salir de Boca Juniors, ¿Battaglia pone rumbo a Brasil?

La temprana eliminación de la Copa Libertadores tras perder contra el Corinthians sirvió como detonante para que la directiva decida finalizar el vínculo con Battaglia.

El ex entrenador de Boca es parte de una lista de cuatro posibles reemplazantes de Souza en la que los tres restantes son locales. Además de Battaglia, uno de los candidatos es el experimentado Renato Gaúcho, quien ya dirigió en dos ocasiones previas al conjunto de Río de Janeiro y estuvo en el banco como DT en lo que fue el primer descenso del equipo, en 2008.

El brasileño tuvo un último paso como director técnico en Flamengo, donde cayó ante Palmeiras en la final de la Libertadores 2021. En la previa, fue el conductor del Gremio durante cinco años, en los que se coronó campeón de la Copa Libertadores 2017 tras vencer en la final a Lanús. Gracias a ese título, logró la marca de ser ganador como futbolista y DT en el equipo de Porto Alegre. Gaúcho ya sabe lo que es dirigir en el ascenso de Brasil, ya que fue el DT del Bahía durante la temporada 2010.

BATTAGLIA2.jpg Battaglia, en uno de los partidos que dirigió a Boca por la Copa Libertadores

Otro de los nombres que aparecen como posible próximo entrenador del Vasco es Guto Ferreira, quien tiene una amplia experiencia al mando de conjuntos de la segunda categoría. Su último paso fue por el Bahía, equipo que también milita en la Serie B del Brasileirao. En su haber tiene haber dirigido a 16 clubes en su carrera.

El restante en la nómina para hacerse cargo del Almirante es Eduardo Baptista. El técnico de 50 años está sin club desde que fue despedido del Juventude en junio. Comenzó su carrera en Sport Recife (2014) y luego pasó por Fluminense, Ponte Preta, Palmeiras, Atlético-GO, Coritiba, Vila Nova, CSA, Mirassol y Remo. Como DT ganó la Serie D en 2020, la Copa do Nordeste (2014), la Copa Verde (2021) y el Campeonato Pernambucano (2014).

Hace algunos días, Battaglia habló por primera vez tras su despido como DT de Boca y apuntó contra el Consejo de Fútbol y su salida. “Me dolió la manera y la forma. Al fin y al cabo todos queremos el bien para Boca. Cuando me dijeron que iba a ser el técnico de Boca, vinieron a mi casa, lo charlamos y lo acepté. Me hubiera gustado que ahora sea de la misma manera, que vengan a mi casa, que hablemos un poco más, como debe ser”, aseguró, al recordar que fue despedido en una estación de servicio. “No me dijeron por qué (lo echaron), tampoco pregunté por qué cuando me nombraron, pero son decisiones de ellos. Yo tengo mis convicciones y acepto las decisiones”.

