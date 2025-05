Tras la eliminación, Boca piensa en el Mundial de Clubes: uno por uno, los jugadores que están con un pie afuera del club

Aunque la lista para el certamen internacional ya fue presentada -y solo podría haber cambios en caso de incorporaciones de último momento-, en Boca ya se empieza a definir quiénes seguirán en el corto plazo y quiénes no formarán parte del ciclo post-Mundial.

Contratos que se terminan en diciembre: los que se van (casi) seguro

Son siete los futbolistas cuyos vínculos con el club finalizan en diciembre de este año. Salvo Marcos Rojo, el único con chances reales de renovar, el resto tiene un pie y medio afuera de Brandsen 805.

-Marcos Rojo: Aunque no jugó ante Independiente por haberse ausentado del último entrenamiento, sigue siendo considerado uno de los referentes del plantel. Sin embargo, sus reiteradas ausencias y expulsiones lo colocan bajo la lupa. ¿Renovará o también dirá adiós?

-Frank Fabra: Sumó apenas un puñado de minutos en el año y es uno de los principales apuntados por los hinchas. Tras casi una década en el club, su salida parece inevitable.

-Ignacio Miramón: Llegó a préstamo desde Lille y no es tenido en cuenta. Volverá al club francés.

-Sergio Romero: No se recuperó de su operación de rodilla y no jugó en todo el año. Es probable que cierre su etapa en Boca.

-Cristian Lema: No volvió a jugar desde su lesión en octubre de 2024. Su futuro también está en duda.

-Esteban Rolón: Sin lugar en el plantel, volvió de su préstamo en Belgrano pero ni siquiera fue considerado. Se irá a fin de año… o antes si aparece una oferta.

-Javier García: A los 38 años, el tercer arquero del equipo (sería el cuarto si estuviera Chiquito) planea colgar los guantes tras la finalización de su contrato.

Jugadores con futuro incierto: ¿se van o se quedan?

Además de los contratos que vencen, hay futbolistas que no lograron afianzarse, no suman minutos o fueron resistidos por el hincha. Aunque todavía están en el plantel, es muy posible que no continúen en 2026.

Lucas Janson, Agustín Martegani, Juan Barinaga y Brian Aguirre: Refuerzos que no reforzaron. No lograron continuidad ni -rendimientos que justifiquen su permanencia. Si aparecen ofertas, serán cedidos o vendidos.

-Luis Advíncula: El peruano alterna buenas actuaciones con bajos rendimientos. Con una lesión en la rodilla y sin regularidad, su ciclo parece cumplido, aunque todavía le queda contrato hasta fines de 2026.

Jugadores cuestionados: siguen, pero en la mira

Hay jugadores que, pese a no estar en la lista de posibles salidas inmediatas, quedaron en el centro de las críticas por su rendimiento en los partidos clave del semestre. Silbidos, reproches y mucho enojo rodean a estos nombres:

-Tomás Belmonte, Kevin Zenón, Carlos Palacios y Alan Velasco: Jóvenes de reciente llegada que no cumplieron las expectativas. Boca apuesta a recuperarlos, pero saben que están en deuda con el hincha.

-Edinson Cavani: El caso más emblemático. Capitán, figura, referente. Pero su presente futbolístico es pobre. A sus 38 años, con contrato vigente hasta 2026, será la cara visible del equipo en el Mundial de Clubes. ¿Y después?

Lo que viene

Mientras el plantel recibió el día libre tras la eliminación, como confirmó Mariano Herrón, la realidad indica que Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol tienen poco margen de maniobra. El foco está puesto en el Mundial de Clubes, pero los ojos también están puestos en 2026: Boca debe reconstruirse, redefinir su plantel y, sobre todo, reencontrarse con su identidad. La Bombonera ya hizo escuchar su descontento: "Que se vayan todos". Y aunque no todos se irán ahora, el recambio parece inevitable.