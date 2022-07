Transpira handball y estudia Criminalística: el sanjuanino que juega en Argentinos Juniors y fue citado a la preselección Argentina

Luca se fue en 2019 con aspiraciones de conseguirlo todo con el deporte y el estudio en la ciudad de la furia. Reside en un departamento cercano al club Argentinos Juniors y todos los días hace circuitos cortos hasta llegar al rectángulo de parqué, como lo hacía en su tierra, cuando le tocaba irse de su casa de Capital a Universidad o a Vial.

89685aa8-3223-4ba9-b45c-ffe774032fc9.jfif

Por casualidad o por algún motivo, el handball se cruzó en la vida de Cornejo y ahora lo mantiene jugando entre los mejores equipos y con una citación a la Selección Argentina: "De chiquito probé todo, desde natación, karate y hasta folklore. Pero ya cuando tenía 14 años empecé en Universidad. Probé solo un año en esta disciplina y quedé en la Selección Sanjuanina de menores. Estuve hasta los 18 y de ahí me cambié a Vial porque me quedaba cerca de mi casa. En ese club pasé todo el 2019, y todo entrenamiento era virtual, por la pandemia. Dos años después, por el handball y por el estudio, pegué el salto a Buenos Aires", afirmó el juvenil.

Apuntes de la facultad, entrenamientos con Argentinos y los de la preselección Argentina, parece un caos, pero el sanjuanino lo disfruta y sabe que para él, la pasión por el handball no le pesa: "Este año se complicó un poco pero lo divido a todo. Hace dos semanas arranqué con la Selección y es el club, la Selección, el CeNAR y la facu. Lo llevo bien, me gusta lo que hago".

Luca menciona que el tema de la convocatoria a la preselección nacional viene de hace unos meses: "Es un proceso que empezó en marzo. En ese momento no estaba citado, era nuevo y no me iban a llamar. Pero gracias a Dios tuve un buen torneo y de un momento a otro el técnico me mandó un audio diciendo que me quería ver. Entrené con la Selección dos semanas, era uno más, pero quedé.

ecb91d11-1591-4725-b78f-a2f74158656f.jfif

La competencia venidera para el combinado nacional es el Centroamericano que se disputará es noviembre. El arquero de handball cuenta que en el torneo que disputa con Argentinos Juniors, el Apertura en Plata, terminaron en la octava posición, pero que es un buen puesto, teniendo en cuenta la categoría ya que los que juegan en el equipo son chicos de 18 - 19 años.

¿Por qué arquero?, la pregunta del millón y que solo ellos saben responder: "Es complicado definirlo. Me mandaron al arco porque faltaba uno, me gustó y no me fui de ahí. Si tengo que cambiar de posición lo hago, me animo", relató entre risas. Además remarcó que por ser el dueño de los tres palos siempre se lleva un pelotazo a casa: "En partidos suele pasar pocas veces, pero en los entrenamientos te vas con un montón, ayer me llevé uno en la cara y no pude entrenar más, tuve que salir", señaló Cornejo.

A pesar de tener el estudio y el deporte como ley de vida, el capitalino también tiene otros hobbies: el entretenimiento, las juntadas con sus amigos y cocinar una de sus comidas favoritas.

"Al principio era difícil, tuve un psicólogo deportivo, pero después lo fui manejando. Los entrenamientos y el estudio con la facultad me mantienen ocupado. Paso mucho tiempo en las redes sociales y me reúno con mis amigos".

Luca remarcó que luego de su pausa en San Juan en la que se reencontró con sus afectos, retornará a Buenos Aires para seguir con la rutina: facultad y entrenamientos en La Paternal, mientras que los de la Selección regresan este 24 y 25 de julio.