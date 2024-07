Tobías Martínez y el trompo que lo dejó afuera de los primeros puestos: "Me excedí un poco"

WhatsApp Image 2024-07-28 at 15.15.43.jpeg

Sobre la carrera, Martínez señaló que: "En el cambio de gomas fuimos los más rápidos, me dejaron sexto en la carrera y quise ir un poco más allá de lo que podía. Me tiré con Mariano (Werner), que hizo muy bien en cerrarme y me excedí un poquito ahí y con tal de no pegarle a Vázquez entré en trompo. Una pena porque creo que tenía un buen auto".

"Teníamos programadas muchas cosas para este fin de semana y ha sido un cambio muy bueno, pero se podría ver realmente en una clasificación o carrera en la que se compita por un ritmo y a velocidad rápida. En el primer entrenamiento estaba quinto, a diferencia de los otros que no salía del 25", en referencia a las mejoras de su Torino.