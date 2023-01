Tiene 85 años, superó tres ACV y recuerda el día que gestó la Vuelta a San Juan

En un barrio escondido de Rawson, en una casa en silencio y donde no hay siquiera una sola foto que lo pueda vincular al ciclismo , Ricardo Becerra (85) recibe en exclusiva a Tiempo de San Juan en compañía de su esposa Mabel. Alejado completamente del mundo de las dos ruedas, el único fundador con vida de la Vuelta a San Juan recuerda con nostalgia el nacimiento de la popular prueba que hoy recibe a los ciclistas más importantes del mundo y que se ha transformado en la mejor de Sudamérica. “Cuando arrancamos, no teníamos apoyo del Gobierno como pasa hoy. Nosotros teníamos que salir a buscar sponsors, a remarla”, confiesa el hombre de 85 años.

“Siempre estuve ligado al ciclismo, mucho más cuando nació la Vuelta a San Juan. Y surge porque un día vino Páez y Rodríguez y nos preguntan por qué no hacíamos una prueba larga, en vez de llevar a cabo seis carreras juntas, y así nació. Ahí empezamos. Después se sumó el periodista Vega Mestre, una persona muy leal al ciclismo, que estuvo con nosotros ayudándonos con el tema del recorrido. Nos juntábamos los sábados, y domingos. E incluso hasta los feriados para poder armarla. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya teníamos la primera edición de la competencia”, cuenta Ricardo, con un poco de dificultad al hablar producto de los múltiples ACV que ha sufrido en los últimos años.

titit.jpg Es la única foto que conserva junto una gloria del ciclismo sanjuanino, Vicente Chancay. "Ya no tengo fotos, no tengo nada. Todo lo que tenía del ciclismo lo regalé", cuenta.

Así como surgió el Giro de Italia y Tour de Francia, respaldados por medios importantes como el italiano ‘La Gazzetta dello Sport’ y el diario francés ‘L’Equipe’, la Vuelta empezó a rodar por primera vez en diciembre de 1981. Según los archivos, la primera etapa partió desde el centro sanjuanino hasta Marayes (Caucete). El final se llevó a cabo el lunes 14 de diciembre en el viejo velódromo, donde el bonaerense Eduardo Walter Trillini alcanzaba la gloria en la carrera que todos querían estar (el cordobés Oswaldo y el sanjuanino Moisés Carrizo completaron el podio). Según Becerra, tuvieron menos de un mes para poder organizarla.

“La verdad es que tengo los mejores recuerdos. Los dirigentes en aquel tiempo apoyaron la idea y empezamos a trabajarla. Tenía que aparecer y se transformó en una prueba grande y propulsora del ciclismo argentino en general. Después fue cambiando, fueron más etapas y después menos (actualmente tiene siete). Los recorridos, siempre los mismos. La Avenida de Circunvalación siempre estuvo porque queríamos demostrarle a la gente que la Vuelta era del pueblo y cumplimos (en el video, Becerra quiere explicar que la última etapa pasa por la Avenida de Circunvalación)”, señala el protagonista.

En aquella primera edición, el premio que se llevó Trillini fue una bicicleta y un juego de muebles. “Andaba fuerte en la Vuelta. Apareció en la primera etapa, después en la segunda y ya fue inalcanzable. Fue campeón con el club que representaba. También corría el Payo Matesevach”, recuerda el exdirigente del Pedal Club Olimpia.

Al principio no estaba de acuerdo con que la Vuelta sea UCI, pero ahora me gusta mucho. Es una competencia linda, nuestra y la corren también los europeos; es un prestigio. Al principio no estaba de acuerdo con que la Vuelta sea UCI, pero ahora me gusta mucho. Es una competencia linda, nuestra y la corren también los europeos; es un prestigio.

Ricardo mantiene vivo el recuerdo. Viaja al pasado, se emociona y de a fragmentos, explica lo que significó el ciclismo, sobre todo la Vuelta a San Juan, en su vida. Pese a que su papá era reacio a la bicicleta, era muy jovencito cuando empezó con sus primeras pedaleadas por las rutas sanjuaninas. Después pasó a ser dirigente del Pedal Club Olimpia, ocupando diferentes cargos durante casi 15 años: “Tengo grabada mi relación con el ciclismo. Siempre sentí mucho amor por esta disciplina. Al principio a mi padre no le gustaba, cuando corría para una bicicletería famosa, pero después salió acompañándome en todo".

Actualmente cuenta que no ve carreras grandes como antes, cuando pasaba horas sentado frente al televisor por el Tour de Francia o Vuelta a España. Tampoco sigue las ediciones actuales de la Vuelta a San Juan, apenas va a la última etapa de cada edición: un comisario sanjuanino, amigo y admirador suyo, es quien lo busca el último domingo de enero para llevarlo a la Avenida de Circunvalación. “He trabajado mucho por el ciclismo y por la Vuelta, pero siento que este deporte me ha pagado mal”, se lamenta.