Tiene 12 años, ya le ganó a veteranos y sueña con representar al país en el mundo

Dylan tiene apenas 12 años y es considerado uno de los jóvenes valores del billar en la provincia. Se enamoró del taco y las bolas en el legendario "Capriccio", a donde iba su papá a diario. Y como pasaba mucho tiempo con él, no dudó en también agarrar el taco. "Desde hace cuatro años juego al pool. Mi papá iba a las salas y yo iba con él todas las noches, entonces me ponía a entrenar en una mesa, solo, y así empecé a jugar. Primero lo hice de curioso y después ya me empezó a gustar la idea de competir", contó el protagonista.