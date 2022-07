Tevez liquidó a Retegui por no ir a Central y él contestó

"Desprolijo. Prefirió más seguir un compromiso político que su sueño. No solamente faltó a su palabra a mí, a mis hermanos y mi familia. Fue lo que más me dolió. Fijate que antes de la conferencia hablé con él. Siempre tuvimos a Central en la mira. Me dijo vamos y agarramos. El lunes cuando fuimos a la cancha de Vélez, al otro día que hice la conferencia, el miércoles salió a hablar sin venir a decirlo a la cara. Entonces, me dolió tanto. Por mi familia, el profe y mis hermanos. Por eso doy la cara, me hago cargo que fue desprolijo. Que venga de frente y me lo diga a la cara. Quiero ser prolijo en lo que digo, es una situación difícil y delicada. Es así como lo dicen. Estoy más sorprendido que nadie. Estuvo viendo conmigo el lunes el partido. No es que veníamos de un día para el otro. El priorizó más creo que las 30 o 40 personas que puso en el cargo que está, que su sueño. En eso falló a mucha gente. El fútbol no es para cagones, es que ponga el pecho y vaya al frente".

"No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo".

LA RESPUESTA DEL CHAPA RETEGUI AL APACHE: "PENSÉ QUE ERA MI AMIGO"

Carlos Retegui, exentrenador de las selecciones masculina y femenina de hockey, salió a responderle a Carlos Tevez, quien lo acusó de faltar a su palabra por su decisión de no formar parte del cuerpo técnico de Rosario Central y continuar en su cargo como Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires

“No me gustó escuchar esas palabras de alguien que yo pensaba que era mi amigo”, señaló el Chapa. Además destacó que su negativa en acompañar al Apache en su primera aventura como entrenador se debió al compromiso que tenía asumido con la Secretaría de Deportes. “El proyecto con Tevez era para dentro de un año y medio. Por ser quién es, las propuestas llegaron mucho antes”, explicó.

“Para mi era mucho más fácil irme al fútbol, tener reconocimiento, dinero, fama, estar al lado de Carlos, terminar en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, no iba a estar tranquilo con las familias que ante mi partida podían quedarse sin trabajo”.

“De corazón, a Carlos le deseo lo mejor en esto que emprendió. Seguramente le va a ir muy bien”, remarcó Retegui y concluyó: “Puedo entender el enojo y las descalificaciones, pero yo estoy tranquilo. Los que me conocen saben como actúo”.