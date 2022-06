Debut frustado de Tevez en Rosario Central

El debut de Carlos Tevez como entrenador no fue el esperado : Rosario Central perdió 1-0 frente a Gimnasia en el Estadio Gigante de Arroyito y no pudo salir del fondo de la tabla. Ramón Sosa, a los 33 minutos del primer tiempo, marcó el único gol del partido . Una vez finalizado el encuentro, Carlitos pasó por conferencia de prensa y analizó la derrota de su equipo frente al Lobo.

En primer lugar, Carlitos habló de sus sensaciones como DT y las primeras impresiones del equipo. "En lo personal, lo disfruté muchísimo. Es una sensación nueva. La perdí cuando dejé de jugar al fútbol y ahora me volvió a revivir. La verdad el equipo me gustó, tuvo actitud, y más pensando que solo tuvimos cinco entrenamientos. Pensé que a los 70 se me iba a caer un poco el grupo porque aceleramos muchísimo, pero los chicos aguantaron bien y estoy orgulloso de ellos y de todo lo que dieron", expresó Tevez.