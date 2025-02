Tensión y polémica en la Asociación de Hockey sobre Césped: piden el cese de la intervención y denuncian graves irregularidades

La situación en la Asociación Sanjuanina de Hockey sobre Césped y Pista se puso más tensa todavía, después de que una abogada vinculada a UDAP presentara una denuncia formal ante la Inspección de Personas Jurídicas solicitando el cese de la intervención a la entidad, asegurando que no ha cumplido con los objetivos para los cuales fue designada y cuestionando seriamente a la actual conducción.

Según el escrito de Mabel Szalankiewicz, desde que el interventor, Aníbal Rojas, asumió el cargo, no se han dado avances significativos para normalizar la situación de la entidad. Destaca que el interventor no ha convocado asambleas ni ha realizado actos formales para encaminar un proceso eleccionario, a pesar de contar con los balances de 2022 y 2023 cerrados y certificados. Además, menciona que la Inspección no ha realizado un control efectivo sobre la gestión del interventor.