"Teniendo el mejor velódromo de Latinoamérica, hacen solo dos fechas de pista": fuerte crítica de un dirigente a la Federación Ciclista

Se trata de Rolando Manzanelli , mánager del equipo Municipalidad de Santa Lucía - Gremios por el Deporte , quien no se guardó nada y utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al cronograma anunciado. Apuntó directamente contra las autoridades de la FCS.

"Como manager general del Equipo de ciclismo Municipalidad de Santa Lucía Gremios por el Deporte, quiero manifestar mi rechazo al calendario establecido por los dirigentes de la Federación Ciclista Sanjuanina", comenzó Manzanelli en un extenso posteo.

"No pueden realizar dos fechas de pista en San Juan teniendo el mejor velódromo de Latinoamérica. No tienen idea de lo que los ciclistas deben invertir en material para correr solo dos carreras, además de la preparación, y querer hacer seis fechas de critérium en pleno invierno… Solo piensan en la conveniencia de ellos, no piensan en los equipos y mucho menos en los ciclistas. Espero que revean esta decisión, consulten con los equipos, con los grandes técnicos que tiene San Juan y se organice algo que nos sirva a todos", agregó.

rolando.jpg

La publicación de Manzanelli generó revuelo entre entrenadores, ciclistas y dirigentes de otros equipos, que comparten la sensación de que la pista fue relegada injustificadamente. Según el calendario difundido por la Federación, la temporada de pista solo tendrá dos fechas confirmadas en el Chancay. En cambio, se programaron seis fechas de criterium, muchas de ellas en agosto y septiembre, lo que también fue criticado por realizarse en meses donde las temperaturas son más bajas y los vientos fuertes.