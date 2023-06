Tata Martino en Inter Miami: la charla con Messi, su desafío y una sorpresa

En este sentido, contó que ya tuvo una charla con Messi hace algunos días, con quien coincidió en Rosario durante el partido homenaje de Maxi Rodríguez: “Aquellos que estamos acostumbrados a competir, podemos estar en diferentes lugares pero la forma de llevar nuestra tarea es una sola. Hablé con Leo y ayer con Sergio (Busquets), hablamos de venir a competir bien. Esto nos pasa a nivel personal, se asocia Miami con vacaciones y no es esto. Nosotros queremos competir, ellos vienen de ser campeones del mundo, de La Liga de España, no son futbolistas que van a venir a no competir, no se van a dar ese lujo porque lo llevan en la sangre y eso es lo que venimos a hacer”.

Además, sorprendió al revelar que sus charlas con Inter Miami habían iniciado mucho antes de que se cerrara el fichaje de Messi: “Lo de Leo y Sergio empezó después de mis charlas, a mi siempre me pareció atractiva esta oportunidad porque aprendí a que me gustase mucho la liga por lo que viví en Atlanta. Uno se queda con esos grandes momentos y tiene sueños de replicarlo en otro lugar. Yo soy un enamorado de la MLS, en la forma de competir, en la evolución de la liga y de los equipos. Los regalos vinieron después y bienvenido sean. Ojalá podamos aprovecharlo”.

El equipo de la Florida marcha último en su zona, con apenas cinco triunfos en 18 presentaciones y necesita mejorar demasiado si pretende salir del fondo: “Un objetivo es llegar a posiciones de Playoffs, estamos lejos, es una realidad, pero mientras tengamos chances no podemos dejar de intentarlo”. Para eso, debería llegar hasta, al menos, el noveno lugar. Hoy, está a 11 puntos de ese puesto, con 20 partidos por delante.

Pero, el Tata dejó en claro que el objetivo, más allá de obtener resultados, es conseguir una identidad: “El gran desafío es armar nuestro equipo definitivo entre este momento y el inicio de la temporada 2024. Ese es el tiempo que tenemos que usar para armar el equipo que definitivamente va a representar a Inter Miami”. Para eso, anticipó que no sólo intentará que Joseff Martínez recupere el nivel y ensamblará a Messi y a Busquets en el esquema, sino que también le dará minutos a los jóvenes de la Academia que se muestren a la altura en las prácticas. “Las circunstancias son las que son, hoy tenemos un problema, nosotros venimos a ser parte del problema y esperemos ser pronto parte de la solución. Tenemos muchas expectativas, probablemente necesitemos un tiempo”, remarcó.

Más allá de las cuestiones del equipo, hubo una pregunta que descolocó a Martino y estuvo vinculada al nacimiento de su apodo: “Los orígenes no me los acuerdo, me lo pusieron de muy chico. Sé que soy Tata y ya ni me acuerdo de mi nombre”, bromeó algo confundido por la inusual pregunta.

