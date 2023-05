Su revancha, el festejo pingüino y la faceta de profe: Pelaitay, regreso soñado y presente goleador

El mediocampista estuvo 8 años en San Martín, se fue un año a Estudiantes de Buenos Aires y en diciembre regresó al club, firmando como el primer refuerzo de la temporada

El jugador nacido en 9 de Julio está casado con Noelia y tienen un hijo llamado Thiago de 7 años. Salió futbolista como su papá y no se pierde una. Es que el pequeño Pelaitay juega para la escuelita de San Martín y al futsal en Tango, donde el mismo Nico, su padre, es el DT.

image.png Nico junto su hijo Thiago en Tango Futsal, club donde entrena a una escuelita

Su faceta más oculta es que fuera de ser futbolista profesional, dos días de la semana es profe de una escuelita de Capital: "Dirijo a nenes de 5 a 9 años en Tango Futsal. Ahí está mi hijo, conmigo juega de delantero, pero en 11 lo hace más en el medio. Los chicos siempre me dicen que me ven por la tele, ya cuando volvamos al club (a hacer de local tras el resembrado) los voy a llevar a todos a la cancha. Me tratan de profe, son muy educados. Hasta tengo chicos de 9 de Julio, que los padres los traen hasta acá para que entrenen conmigo".

image.png

Su regreso a San Juan fue más que soñado. El presente del equipo y lo individual es bastante bueno. "Ahora estoy viviendo a tan sólo unas cuadras del club. Uno siempre entrena para jugar y cuando no le toca, trata de apoyar. La verdad que estoy bien, cómodo, estoy jugando y uno siempre da el máximo de donde le toque estar".

San Martín suma 23 puntos y es el puntero de su zona con Defensores Unidos y Agropecuario. Ganó 6, empató 5 y perdió 3 en 15 fechas disputadas

"Uno siempre trata de pelear el ascenso y estar en lo máximo. Como jugador siempre se quiere lograr cosas y en lo grupal, todos queremos pelear arriba. Esto es trabajo, ir paso a paso. Cuando perdimos con San Martín de Tucumán (4-1) pensábamos que estábamos en el fondo del mar, y ahora no hay que pasarse de vuelta, hay que seguir mejorando", confesó optimista Nicolás Pelaitay, sobre el presente del Verdinegro en la Primera Nacional.

image.png San Martín le ganó 3-0 a Almagro en el Estadio San Juan del Bicentenario y trepó a la cima de su grupo.

Cuando el DT de turno le comunicó que no sería tenido más en cuenta, se sumó a Estudiantes de Buenos Aires por una temporada. Fue un jugador clave y llegó a la final por el ascenso a Primera, pero no se le pudor. Una marca y un sabor a revancha con su regreso a Concepción: "Haber quedado en la final y no haber podido ascender con Estudiantes es algo doloroso para un jugador. Es el esfuerzo de todo un año, y más cómo se dio, pero el fútbol da revanchas y uno tiene que seguir. Este año lo voy a seguir intentando".

Este pasado fin de semana, San Martín abrochó una victoria importante que lo consolida como líder provisorio de la Zona A en la categoría. Nicolás Pelaitay abrió el marcador con una jugada y un golazo al ángulo e inalcanzable para el arquero. El cuadrito no sólo quedó en el gol, sino en el festejo pingüino de Hakimi.

image.png Festejo pingüino de Hakimi dedicado a su hijo. Foto: Prensa San Martín

"Fue para mi nene que me lo pidió, es el que me pide los festejos ahora que juego de 8. Esta vez me pidió que festejara como Hakimi (jugador del PSG), que hiciera el pingüinito. Lo marqué, lo busqué en la platea y se lo dediqué", afirmó el futbolista emocionado y entre risas por el 'bailecito' post gol.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1653532089961140227 Jugada, golazo y festejo pingüino de Nicolás Pelaitay para darle la victoria a San Martín que es el nuevo puntero de la Zona A de la Primera Nacional. pic.twitter.com/PsZ6DLXfBb — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 2, 2023

El presente es de todos, pero más que nada del DT César Monasterio, el que hace funcionar la máquina. "Mona es un DT muy frontal, trabaja, es sincero y sabe lo que quiere. Nos está guiando por un buen camino y vamos todos por una misma meta".