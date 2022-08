Sorpresón: la Selección Argentina se quedó sin entrenador

Un picaflor Fernando Gago, el infiel: "Me cag* con media Argentina"

Lo llamativo fue que en medio de los preparativos, el entrenador Néstor García se desvinculó de su cargo y dejó a la delegación albiceleste bajo un manto de incertidumbre. “ El Che adelantó de manera verbal su alejamiento, por motivos de su intimidad que respetamos, y no integró la delegación que viajó este martes por la tarde hacia Brasil para disputar la AmeriCup”, informó la Confederación Argentina de Básquet en un breve documento.

De cara a este certamen continental, el conjunto nacional tampoco contará con el alero marplatense Patricio Garino, quien quedó marginado de la lista por una lesión “grado I del bíceps femoral de la pierna derecha”. Si bien en un principio parecía que el ala pivote santafesino Juan Francisco Fernández (Fuenlabrada, España) iba a ser su reemplazante, en horas de la tarde la entidad confirmó que el alero bonaerense Máximo Fjellerup (Girona Basket, España), quien se recuperó de una molestia muscular sería el duodécimo jugador de la lista.

El desconcierto y la incertidumbre forman parte de un presente inestable en el conjunto nacional. Sin su líder de grupo, el plantel integrado por Facundo Campazzo (Denver Nuggets, EE.UU.); José Vildoza (Flamengo, Brasil), Nicolás Laprovíttola (Barcelona, España), Leandro Bolmaro (Utah Jazz, EE.UU.), Carlos Delfino (Libertas Pesaro, Italia); Juan Pablo Vaulet (Baxi Manresa, España), Nicolás Brussino (Gran Canaria, España) y Gabriel Deck (Real Madrid, España), Tomás Chapero (Ourense, España), Marcos Delía (BC Wolves, Lituania) y Tayavek Gallizzi (Instituto de Córdoba) están a la espera de una definición sobre quién tomará el mando a días de su debut en el país vecino. Según pudo averiguar Infobae, Gonzalo García, de reciente paso por Boca, será el que asuma la responsabilidad de asumir el cargo.

El ex entrenador de San Lorenzo, Obras, La Unión, Gimnasia de Comodoro Rivadavia, Libertad de Sunchales y Ciclista Olímpico formaba parte del cuerpo técnico junto al ex integrante de la Generación Dorada, Leo Gutiérrez. Herman Mándole, que había comenzado la gestión, se marchó al Varese de Luis Scola.

El combinado albiceleste debutará en el certamen continental el próximo sábado a las 13.40 en un compromiso frente a su par de Islas Vírgenes. Luego, Argentina se medirá el domingo 4 de septiembre frente a Puerto Rico, a partir de las 20.10, mientras que el martes 6 lo hará con República Dominicana, en idéntico horario.

Por su parte, el bahiense Sergio Oveja Hernández, reconocido por su labor en el seleccionado argentino, dirigirá durante la próxima temporada en Puerto Rico, al confirmarse que se hará cargo de la conducción de Leones de Ponce, protagonista del Baloncesto Superior Nacional (BSN) de la isla centroamericana. El entrenador, próximo a cumplir 59 años, volverá al ruedo, tras haber estado efímeramente al mando en Zaragoza de España en la temporada 2020-2021.

“Finalmente se cumple uno de mis objetivos, de mis metas, y por qué no uno de mis sueños, que es dirigir en la liga de Puerto Rico. He visitado el país muchas veces con la Selección y he podido ver la pasión y amor que tienen por este deporte”, expresó el DT en declaraciones al diario El Nuevo Día.

“Disfrutaré mucho mi etapa ahí, sin ninguna duda. Buscaremos llevar a Leones lo más alto posible, obviamente que nuestro objetivo es ganar el título después de algunos años que no se ha podido conseguir”, dijo Hernández. No es la primera vez que el Oveja es tentado y contratado por una entidad puertorriqueña, dado que a principios de 2015, el club Atenienses de Manatí había apostado sus fichas a llevar al prestigioso estratega, ganador de la medalla de bronce con el seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos Beijing 2008.

En aquella ocasión, Hernández hasta viajó a Puerto Rico para conocer a sus nuevos dirigidos, pero inconvenientes en su visa de trabajo impidieron la continuidad del vínculo. El ex DT de Boca Juniors, Estudiantes de Olavarría y Peñarol de Mar del Plata tendrá como asistentes a los puertorriqueños Carlos ‘Coach’ Morales (actual comentarista de NBA para la cadena ESPN), Carlos Rivera (ex jugador del club) y Javier Colón (ex integrante del seleccionado de su país).

EL COMUNICADO OFICIAL

La Confederación Argentina de Básquet comunica la desvinculación de Néstor García como entrenador del seleccionado mayor masculino. El Che adelantó de manera verbal su alejamiento, por motivos de su intimidad que respetamos, y no integró la delegación que viajó este martes por la tarde hacia Brasil para disputar la AmeriCup.