Sorpresa en la Premier: un club de los grandes, en venta

A una consulta de la agencia The Associated Press sobre la posibilidad que el Liverpool sea puesto a la venta, FSG señaló que consideraría aceptar nuevos accionistas.

“FSG frecuentemente recibe expresiones de interés de terceros que buscan convertirse en accionistas del Liverpool”, dijo el comunicado. “FSG ha dicho previamente que, bajo los términos y condiciones correctas, consideraríamos nuevos accionistas si fuera en el mejor interés del Liverpool como club.

FSG, además de ser propietario del Liverpool, también dirige los Boston Red Sox de la MLB, así como también diferentes medios de comunicación.

Desde su llegada en 2010, a la par de haber conquistado distintos títulos, hizo varias reformas a nivel institucional e incluso está en sus planes aumentar la capacidad a 61.000 espectadores el verano (europeo) que viene.

“FSG sigue plenamente comprometido con el éxito del Liverpool, tanto dentro como fuera del campo”, añadió. Con FSG, Liverpool se restableció como una de las potencias del fútbol de clubes en Europa y conquistó su primer título de la liga inglesa en 30 años en 2020.

El técnico Jurgen Klopp les llevó también a la conquistas de la Champions League, el Mundial de Clubes, la Copa de la FA y la Copa de la Liga desde que fue contratado en 2015.

Pero ha planteado la dificultad de plantar cara contra el Manchester City, financiado por Abu Dabi, en el mercado de pases.

“Nadie puede competir con el City en eso”, se quejó Klopp el mes pasado. “Tienes el mejor equipo del mundo y consigues al mejor delantero (Erling Haaland) en el mercado. No importa el precio, lo haces... ¿Qué hace el Liverpool? No podemos operar como ellos. No es posible”.

Además, en este tiempo también ha habido discrepancias con la afición, como ocurrió en 2021 cuando el Liverpool fue uno de los equipos fundadores de la Superliga europa, lo que provocó protestas por parte de la afición ‘Red’, así como la posterior salida del proyecto.

