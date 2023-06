Sol Rey, la futbolista sanjuanina a la que muchos comparan con Halaand

Llena de sueños. Sol Rey (20) vive en Chimbas y es la menor de cuatro hermanas. Su escuela fue jugar con amigos en un descampado e integrar el plantel de un club de varones. En 2019 llegó a San Martín y no se fue más. Una oportunidad fugaz en San Lorenzo, su admiración por Julián Álvarez y el parecido con Halaand . La delantera sanjuanina que tiene el arco entre cejas y quiere pegar el alto al exterior.

Era viernes por la tarde cuando la delantera esperaba por Tiempo de San Juan en la utilería del Predio Emmanuel Mas. Charlatana, graciosa y hablando del partido con Colón, su rival más directo por el título del fútbol femenino. "Va a ser un partidazo, los dos queremos ganar para seguir arriba", comentó Rey mientras llegábamos al punto penal para las fotos. Pilcha del Manchester City (de los amigos de Fanáticos del Deporte) y detrás, el escudo gigante de San Martín, su piel y su segunda casa. "Mi nueve favorito es Julián Álvarez y me comparan con Halaand, siempre me dicen 'Ahí viene la Halaand, la Halaand', y quedó. Quizás por estilo de juego, lo que soy rubia o el rapado", dijo entre risas.

image.png

Sol vive en el barrio Círculo Policial y es la menor de cuatro hermanas. Juega al fútbol desde pequeña y siempre se rodeó de hombres. Sus amigos eran sus compañeros de equipo y el arco era su posición en ese momento.

"Juego desde los 7 años. Empecé haciéndolo con mis amigos en la calle, en un decampado que había en frente de mi casa. Me ponían siempre de arquera y después me largue a jugar. Ahí empezó todo. Mis amigos después me llevaron a una escuelita que se llamaba Los Diablitos, era como una liguilla y entrenábamos en el penitenciario donde ahora hacen la prueba física los ingresantes a la Policía".

Después quiso hacerlo en un club y el que quedaba más cerca de su casa era la Villa Obrera, persiguió sus sueños y nunca bajó los brazos, ya que solamente entrenaba por entrenar: "No podía jugar porque era mujer".

image.png

En 2019 conoció el equipo imparable del entonces Pepe Bravo, quien en dos años había llenado la vitrina del club con varios campeonatos. Empezó de abajo y de a poco se fue ganando la titularidad. Goleadora, rápida y de buen pie. Ya lleva unos cuantos goles y años defendiendo los colores de Concepción y cada vez que le toca entrar lo hace de la mejor manera.

"En 2021 tuve la oportunidad de tener una prueba en San Lorenzo. La pasé y entrené un tiempo con el plantel en el Nuevo Gasómetro"

image.png

La delantera del verdinegro y jugadora de futsal en La Gloria aseguró que el apodo se lo pusieron hace mucho y desde que ese momento quedó. "Siempre me dicen 'ahí viene la Halaand'. Quizás por estilo de juego, lo que soy rubia o el rapado", dijo entre risas mientras imitaba el festejo del jugador en el Predio.

image.png

"La otra vez íbamos caminando con mi amigas por el centro y habían unos chicos y empezaron a cantar la canción de Halaand y nos empezamos a reír"

La futbolista de Chimbas ya tiene títulos en la mochila, un paso fugaz por San Lorenzo y sueña con pisar el fútbol de Europa. Ese al que sólo vemos por la tele pero no es inalcanzable si se quiere.

¿Nace una Erling Halaan sanjuanina?